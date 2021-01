Werksleitung in erfahrenen Händen

Ralf Fichtner verstärkt Tonality-Geschäftsleitung

Der Fassadenziegel-Hersteller Tonality erweitert seine Geschäftsleitung. Seit 1. August verantwortet Ralf Fichtner die Werksleitung. Der Keramik-Ingenieur verfügt über langjährige Berufserfahrung im Keramikbereich – als Labor-, Produktions- und Werksleiter in namhaften Unternehmen. Mit seiner langjährigen Expertise kehrt Fichtner jetzt gewissermaßen zu Tonality zurück. So verantwortete er bis 2015 bereits neun Jahre lang erfolgreich die Produktionstechnik sowie -entwicklung und damit einhergehend die Qualitätssicherung der Tonality-Produktlinie.

Seit fast 30 Jahren beschäftigt sich Ralf Fichtner mit keramischen Werkstoffen: Der Keramik-Ingenieur arbeitete im Rohstoffvertrieb, hatte leitende Positionen in bekannten Unternehmen der Branche inne und brachte immer wieder einschlägige Produktionsprozesse für keramische Bauprodukte maßgeblich voran. In den Jahren 2006 bis 2015 war Fichtner bereits für die Tonality-Produktlinie tätig. Damals zeichnete er sich unter anderem für die Einführung der Schnelltrocknung im Bereich der Fassadenfertigung verantwortlich. Bis dahin wurde das Verfahren lediglich bei der Fliesenproduktion eingesetzt. „Im Bereich der Fassade waren wir in Weroth deutschlandweit die ersten, die diese Technik angepasst und übernommen haben“, erklärt Fichtner. Auch etablierte der Diplom-Ingenieur die Roboter-Palettierung – damals ebenfalls Neuland für die Branche. Sie sorgte fortan für deutlich vereinfachte Prozesse in der Produktion. Viele Arbeitsabläufe bei Tonality tragen somit auch heute noch gewissermaßen seine Handschrift. „Die Produktion der keramischen Fassade ist eines der interessantesten und abwechslungsreichsten Felder im Bereich anspruchsvoller Architektur. Wir erstellen quasi Maßanzüge für Gebäude“, so Fichtner. In der Geschäftsleitung der Tonality GmbH übernimmt er die Funktion des Werksleiters und verantwortet damit alle Tätigkeiten am Standort in Weroth. Dazu gehört auch, bewährte Prozesse wiederzubeleben, zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Neben einer Produktionsmengensteigerung visiert der Diplom-Ingenieur auch die Etablierung lagerfähiger Produkte an. Zugleich sollen neue, komplexere Geometrien und Zubehörteile für die Fassade entstehen. Fichtner ergänzt die Geschäftsleitung um Thomas Bader und Wolfgang Häußler.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.tonality-facades.de.

Die Tonality GmbH ist spezialisiert auf intelligente, keramische Komplettlösungen für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude. Dabei versteht sich das Unternehmen als innovationsstarker Partner für designorientierte Architekten, Fassadenbauer, Sanierungsfirmen und Eigentümergemeinschaften im In- und Ausland. Gefertigt werden die Fassadenziegel am Werkstandort in Weroth im Westerwald (Rheinland-Pfalz). Diese Region ist international bekannt für hochwertige Ton-Rohstoffe und sorgt für die besondere Qualität der Produkte, welche der von Feinkeramik und Porzellan nahekommt. In Weroth beschäftigt das exportstarke Unternehmen derzeit 40 Mitarbeiter. Seit März 2020 sind die Ziegelwerke Leipfinger-Bader aus Vatersdorf (Bayern) – ein führendes Unternehmen der deutschen Baustoffindustrie – Eigentümer der Tonality GmbH.

