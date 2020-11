Pflegebedürftige Menschen in guten Händen: Ambulante Krankenpflege Zuversicht

Job, Familie und die Betreuung eines pflegebedürftigen Menschen unter einen Hut zu bekommen, stellt viele vor Herausforderungen. Die Ambulante Krankenpflege Zuversicht entlastet Sie bei der Pflege.

Sobald ein Familienmitglied pflegebedürftig wird, richtet sich der Fokus aller Beteiligten auf dessen Wohlergehen. Doch ohne professionelle Unterstützung kann das Familienleben schnell in Schieflage geraten. Für die Pflege eines Menschen müssen Sie regelmäßig zusätzliche Zeit aufwenden, die Sie aufgrund von Job und Familie kaum haben. Diese Situation führt viele an ihre seelische Belastungsgrenze.

Das Team von Ambulante Pflege Zuversicht in Dessau-Roßlau entlastet Sie zuverlässig bei der Betreuung eines pflegebedürftigen Familienmitglieds. Der häusliche Pflegedienst ermöglicht eine zuverlässige Versorgung in gewohnter Umgebung. Diese Art der Betreuung eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Bewegungseinschränkungen oder Bettlägerigkeit zu Hause bleiben müssen.

Pflege in der Tagesbetreuung

Neben der häuslichen Pflege bietet das Team von Ambulante Krankenpflege Zuversicht in Dessau-Roßlau eine Tagespflege an. Diese eignet sich besonders für ältere Menschen, die beaufsichtigt werden sollten, aber gerne in ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Für Angehörige, die tagsüber arbeiten müssen und die Senioren in dieser Zeit nicht betreuen können, ist die Tagesbetreuung eine lohnenswerte Alternative. Die Räumlichkeiten bei Ambulante Krankenpflege Zuversicht in Dessau-Roßlau sind gemütlich eingerichtet. Zudem stehen den Senioren eine Küche und ein barrierefreies Badezimmer zur Verfügung.

Das Zusammenleben in den kleinen Seniorengruppen fördert den sozialen Kontakt, der vielen alleinstehenden Menschen in diesem Alter fehlt. Für genügend Beschäftigungen ist auch gesorgt: Zahlreiche Karten- und Brettspiele sind ein geselliger sowie vergnüglicher Zeitvertreib für alle.

