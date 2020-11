Guter Start für den Wasserschloss-Webshop

Seit September gibt es die röstfrischen Kaffeesorten und edlen Spirituosen vom Wasserschloss Mellenthin auch online zu kaufen. Nach dem guten Start soll das Portfolio schon bald erweitert werden.

Beliebt bei Urlaubern – die Ostseeinsel Usedom

Mit fünf Millionen Übernachtungen jährlich ist die Ostseeinsel Usedom eine der beliebtesten Urlaubsdestinationen Deutschlands. Dazu tragen der längste Strand und die längste Seebäderpromenade Deutschlands ebenso bei wie die 14 Naturschutzgebiete im Hinterland der Insel. Vor allem das idyllische Usedomer Achterland erfreut sich großer Beliebtheit bei Radlern, Wanderern, Naturliebhabern und Ruhesuchenden – nicht erst zu Corona-Zeiten.

Bei Aktiv-Urlaubern und Genießern gleichermaßen beliebt ist das Wasserschloss Mellenthin, mitten im Herzen der Insel Usedom.

Klein aber fein – der Shop des Wasserschlosses Mellenthin

Zu einem Synonym für das Usedomer Hinterland ist das Wasserschloss Mellenthin geworden, mitten im Herzen der Insel. Daran hat nicht nur die einzigartige Lage des 4-Sterne-Wellness-Hotels großen Anteil. Über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist auch die ausgezeichnete regionale Küche sowie die schlosseigene Brauerei und Kaffeerösterei. Neu im Produktportfolio sind seit diesem Jahr auch edle Liköre, feine Geister und Brände, die in der ebenfalls neuen Insel-Destillerie auf Wasserschloss Mellenthin hergestellt werden. Von A wie Absinth bis Z wie Zitronenlikör finden sich darunter viele exklusive regionale und einzigartige Kreationen. Wie auch die anderen Bestseller, Mellenthiner Bier und Kaffee, können diese Spirituosen und weitere Souvenirs im kleinen aber feinen Shop des Wasserschlosses Mellenthin vor Ort erworben werden. Doch nicht nur die Insel-Destillerie im Haupthaus ist neu. Schlossherr Jan Fidora und sein Team haben den mehrwöchigen Corona-Lockdown auch für weitere Umbaumaßnahmen und Investitionen in die Zukunft genutzt.

Beliebte Wasserschloss-Klassiker auch online

So wird der bei Gästen beliebte Schloss-Shop seit September ergänzt durch den Wasserschloss Online-Shop. Bequem von der Webseite des Wasserschlosses Mellenthin erreichbar, ist der Shop zunächst mit den Mellenthiner Bestsellern aus den Kategorien Kaffee und Spirituosen gestartet. Bei den Kaffeesorten aus der 1. Usedomer Kaffeerösterei kann der Kunde auswählen zwischen verschiedenen exklusiven röstfrischen Kaffeesorten in zwei Packungsgrößen, als ganze Bohne oder gemahlen. Darunter befinden sich Sorten aus Brasilien, Äthiopien und Tansania sowie natürlich auch die beliebte Schlossmischung.

Bei den Spirituosen sind der Schloss-Sekt und Wine and Hops sowie alle Liköre und feinen Geister aus der Getränkekarte erhältlich. Darunter Bier-, Hanf-, Kaffee-, Sanddorn-, Schlehen- und Zitronen-Likör sowie Bitter, Insel-Absinth, Schloss-Aquavit, Schloss-Kräuter und Usedom Dry Gin.

Weitere Spezialitäten wie Haselnuss-Geist, Himbeer-Geist und Ingwer-Geist sind bereits hergestellt, abgefüllt sowie im Ausschank und werden in Kürze ebenfalls im Webshop des Wasserschlosses Mellenthin erhältlich sein.

„Wir haben noch viele weitere Spezialitäten geplant. Lassen Sie sich überraschen!“, zeigt sich Schlossherr Jan Fidora mit dem Start seines Online-Shops sichtlich zufrieden.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

