Erholung und kulinarische Genüsse im Wasserschloss Mellenthin

Wer im Februar Erholung sucht sowie Körper und Geist etwas Gutes tun möchte, wird im Usedomer Achterland fündig. Im Wasserschloss Mellenthin können Gäste Erholung und kulinarische Genüsse kombinieren.

Wellness auf Usedom

Stressfrei entspannen, genießen, Beauty und Wellness … Den Wintermonat Februar zu nutzen, um Körper und Geist außer der Reihe einmal etwas Gutes zu tun, wird immer beliebter. Von diesem aktuellen Trend profitiert besonders die Ostseeinsel Usedom. Zum einen ist die zweitgrößte deutsche Insel schnell und stressfrei erreichbar. Zum anderen bietet die Sonnen- und Wellness-Insel eine Vielzahl von Angeboten zur aktiven und passiven Erholung. Laut einer Analyse vom deutschen Wellnessverband kann die Ostseeinsel sogar auf die größte Dichte an Wellnesshotels in ganz Deutschland verweisen. Aus annähernd 1000 verschiedenen Angeboten mit Beauty- und Wellnessanwendungen kann der gesundheitsbewusste Gast hier auswählen.

Gesundheit unter freiem Himmel

Gleichwohl findet Gesundheit und Wellness auf Usedom nicht nur in den zahlreichen Wohlfühl-Hotels der Insel statt. So ist allein der 42 Kilometer lange und bis zu 80 Meter breite Feinsandstrand seit mehr als 150 Jahren ein Synonym für Erholung am Meer. Das milde Ostseeklima sowie die mit Brandungsaerosolen angereicherte Luft bieten beste heilklimatische Voraussetzungen für ein Wellnessprogramm gratis unter freiem Himmel. Gleiches gilt für genussvolle Spaziergänge und Wanderungen in Usedoms einzigartiger Natur. Mit 14 Naturschutzgebieten kann die Ostseeinsel auf die höchste Dichte in ganz Deutschland verweisen. Ein gut ausgeschildertes Rad-Wanderwegenetz von 600 Kilometern Länge macht die Sonneninsel Usedom auch für Aktiv-Urlauber und Ruhesuchende attraktiv.

Erholung und Genuss auf Wasserschloss Mellenthin

Wer Wellness und Erholung mit kulinarischen Genüssen und ganz besonderen Erlebnissen verbinden will, kommt im idyllischen Usedomer Achterland auf seine Kosten. So ist das Wasserschloss Mellenthin, mitten im Herzen Usedoms, weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt für Erholung sowie vielfältige Themen-Events und regionale Genüsse.

Das Wasserschloss Mellenthin beherbergt ein 4-Sterne-Wellness-Hotel mit eigener Brauerei und Kaffeerösterei. In den alten Brauereigewölben finden mehrmals die Woche kulinarische Themen-Events wie der beliebte Brauer-Abend oder das mittelalterliche Ritterbuffet statt. Im Restaurant des altehrwürdigen Renaissanceschlosses aus dem 16. Jahrhundert genießen Gäste eine traditionelle gutbürgerliche Küche mit frischen Produkten aus der Region. Im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet sind auch die Kuchen und Tortenspezialitäten aus der hauseigenen Schloss-Bäckerei sowie die leckeren Waffeln nach geheimer Rezeptur.

Neues und beliebte Klassiker

Neu im Programm auf Wasserschloss Mellenthin ist das Sonntags-Frühstück, bei dem Gäste ein reichhaltiges Frühstück inklusive Kaffee, Säften, Sekt und fassfrischem Mellenthiner Bier genießen.

Wer zudem Erholung, Wellness und kulinarische Genüsse mit einem Kurz-Urlaub kombinieren möchte, sollte sich die attraktiven Arrangements des Wasserschlosses Mellenthin genauer anschauen. Auch in diesem Jahr sind wieder „Schloss-Romantik für zwei“, der „Kurz-Urlaub“, das „Flitter- bzw. Hochzeits-Arrangement“ sowie auch die beliebten mehrtägigen Arrangements zum Erholen und Verwöhnen buchbar.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Kaffeerösterei und Limonadenherstellung zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

