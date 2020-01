Usedomer Highlights im Februar

Im Februar finden auf der Ostseeinsel Usedom wieder zahlreiche Events sowie einige Spektakel statt. Erholungssuchende und Genießer kommen im Wasserschloss Mellenthin auf ihre Kosten.

Prall gefüllter Usedomer Veranstaltungskalender

Der Usedomer Veranstaltungskalender ist auch dieses Jahr wieder prall gefüllt mit kleinen und großen Events. Nach einem bunten Jahresauftakt geht es im Wintermonat Februar auf der Ostseeinsel weiter. Über die ganze Insel verteilt finden zahlreiche Musik-Veranstaltungen, Filmvorführungen, Vorträge, Ausstellungen und Wanderungen statt. So erfreuen sich seit Jahren die geführten Bernsteinsuchen am Strand sowie Bernsteinschleifkurse zunehmender Beliebtheit bei Jung und Alt. Schließlich sind die Chancen, das „Gold des Meeres“ zu finden, in den Wintermonaten, wenn das Wasser noch kalt ist, besonders hoch.

Sportlich im Februar

Auch sportliche Aktivitäten wie Nordic Walking oder geführte Wanderungen stehen traditionell zu Beginn des Jahres besonders hoch im Kurs. Relativ neu, aber bereits ein echter Geheimtipp, sind dabei die sportlichen Klimawanderungen am Strand und durch den Küstenwald. Bei diesem moderaten Ausdauertraining wirken die salzhaltigen Aerosole der Brandungsluft wie ein natürliches Inhalationsgerät.

Sportlich Interessierte können im Februar zudem auch der Eisarena Insel Usedom einen Besuch abstatten. Auf der 1800 m² großen Kunsteisbahn an der Seebrücke in Heringsdorf finden noch bis Mitte März zahlreiche sportliche Veranstaltungen wie Eisstockschießen und Eishockeyspiele statt. Wer nicht nur zuschauen, sondern sich selbst ins Vergnügen stürzen möchte, kann das natürlich ebenfalls gern tun.

Usedomer Winterbadespektakel

Gleiches gilt für das größte Spektakel im Februar. Während sich die meisten Menschen noch in Wintermäntel hüllen, stürzen sich die ganz Mutigen am 15. Februar 2020 an der Ahlbecker Seebrücke beim Usedomer Winterbadespektakel in die eiskalten Fluten. Eisbader und Zuschauer dürfen sich dieses Mal zudem auf ein besonders buntes Spektakel freuen, lautet das diesjährige Thema doch Disneys fantastische Welt.

Erholen und genießen im Wasserschloss Mellenthin

Wer weniger auf Spektakel bzw. sehen und gesehen werden steht, kommt im Februar natürlich ebenfalls auf seine Kosten. So finden Ruhesuchende und Stressgeplagte auf der Sonnen- und Wellnessinsel Usedom wieder ein umfangreiches Programm. In den zahlreichen Wohlfühl-Hotels der Insel finden jede Menge Beauty- und Wellness-Angebote zum Seele baumeln lassen sowie kulinarische Highlights statt.

So ist das Wasserschloss Mellenthin weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt als idealer Ort für Erholung- und Ruhesuchende, Stressgeplagte und Genießer. Dazu trägt die ruhige Waldlage im idyllischen Usedomer Achterland bei. Aber auch das Beauty- und Wellness-Angebot sowie die bunten kulinarischen Themenabende machen das 4-Sterne-Hotel mit eigener Brauerei und Kaffeerösterei zu einem Ort zum Wohlfühlen.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Kaffeerösterei und Limonadenherstellung zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

