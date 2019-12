Gute Vorsätze in die Tat umsetzen auf Usedom

Immer mehr Menschen wollen gute Vorsätze fürs neue Jahr bei einem Wellness- und Aktiv-Urlaub in die Tat umsetzen. Im Wasserschloss Mellenthin auf Usedom stehen die Chancen dafür besonders gut.

Konkrete Ziele formulieren und richtig umsetzen

Den Jahreswechsel nutzen immer mehr Menschen auch zur Reflexion. So gibt sich etwa jeder dritte Deutsche gute Vorsätze fürs neue Jahr. Wieder ganz oben auf der Liste werden gesünder leben, weniger Stress und mehr Zeit für sich und die Familie stehen. Doch leider wird es wohl auch in diesem Jahr für die meisten beim guten Vorsatz bleiben. Etwa 80 Prozent aller guten Vorsätze scheitern bereits im Januar. Die Ursachen hierfür sind vielschichtig. Manchmal sind die Ziele einfach zu hoch gesteckt oder unrealistisch. Oft sind sie aber auch nur zu wenig konkret. Psychologen empfehlen daher, sich ein konkretes Ziel zu setzen, in Etappen zu denken und die Erreichung der Zwischenziele aktiv zu verfolgen. Wichtig dabei ist, am Ball zu bleiben und sich nicht zu sehr auf das Bauchgefühl zu verlassen. Wer zum Beispiel gesünder leben will, sollte zunächst definieren, was mehr Gesundheit bedeutet. Konkrete Unterziele wie mehr Obst und Gemüse zu essen und 10.000 Schritte täglich zu gehen können helfen, den guten Vorsatz zu konkretisieren.

Natur genießen auf Usedom

Ein guter Start in ein gesünderes und stressfreieres Leben kann auch im Urlaub gelingen. Immer mehr Deutsche gönnen sich daher gleich zu Beginn des Jahres einen Wellness- und Aktiv-Urlaub. Von diesem Trend profitiert in besonderem Maße die Ostseeinsel Usedom. Die zweitgrößte deutsche Insel hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einer Destination für ganzheitliche Gesundheit entwickelt. Mit durchschnittlich 1906 Stunden im Jahr scheint hier die Sonne nicht nur so oft wie sonst nirgendwo in Deutschland. Mit einer Gesamtlänge von 42 Kilometern findet sich auf Usedom auch der längste Sandstrand deutschlandweit. Zudem kann Usedom mit der längsten Seebrücke des Landes aufwarten und sogar mit der längsten Seepromenade Europas.

Spaziergänger kommen aber nicht nur an den Promenaden und dem 70 Meter breiten Ostseestrand voll auf ihre Kosten. Wanderer, Naturliebhaber und Ruhesuchende können dem Stress des Alltags in den insgesamt 14 Naturschutzgebieten der Insel entfliehen.

Idyllisches Usedomer Hinterland

Die meisten Schutzgebiete des Naturparks Insel Usedom finden sich im Hinterland. Nicht zuletzt deswegen erfreut sich das idyllische Usedomer Achterland großer Beliebtheit. Sowohl bei Naturliebhabern und Aktiv-Urlaubern, als auch bei Stressgeplagten und Ruhesuchenden steht das Hinterland hoch im Kurs. Abseits vom bunten Treiben der bekannten Seebäder finden sich hier noch viele authentische Orte mit reetgedeckten Häusern. Ein typisches Dorf im Usedomer Achterland ist Mellenthin, mitten im Herzen der Insel Usedom. Weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist die 500 Einwohner zählende Gemeinde vor allem wegen des Wasserschlosses Mellenthin. Das altehrwürdige Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert beherbergt ein 4-Sterne-Wellness-Hotel mit eigener Brauerei und Kaffeerösterei. Eingebettet in intakte Natur und umgeben von alten Wäldern bietet das Wasserschloss Mellenthin beste Voraussetzungen für einen guten Start in ein gesünderes Leben. Viele der schönsten Radwanderwege der Insel Usedom starten direkt von hier. Darüber hinaus ist das Wasserschloss Mellenthin mit seinem großzügigen Wellnessbereich und hervorragender regionaler Küche auch ein Ort für gesundheitsbewusste Genießer.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

