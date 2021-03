KochDichTürkisch integriert sich in deutsche Küchen mit Live-Online-Kochkursen

Online Kochkurse per Livestream mit KochDichTürkisch

„Entweder hat man genug Geld, um eine Krise zu überstehen. Oder man ist kreativ und flexibel genug, um sich neue Konzepte zu überlegen!“

Das war es, was die kreativen Köpfe Orkide und Orhan Tançgil von KochDichTürkisch dazu bewogen hat zu handeln. Während des ersten Corona-Lockdowns haben sie sich die Gründer im Angesicht der Pleite auf die Suche nach neuen Konzepten gemacht.

Seither bieten sie Online Kochkurse und Tastings in ihrer 160qm großen Kochschule an, die sie zu einem Kochstudio umgebaut haben. Dabei werden alle Handgriffe mit einem professionellen Team aus verschiedenen Perspektiven einfangen und wie im Fernsehen Live in die Küche der Teilnehmer gestreamt.

Online Kochkurse sind (besonders im Augenblick) die beste Gelegenheit gemeinsam mit Freunden, Familie oder als Team Zeit zu verbringen und gut zu Essen.

Jeder Teilnehmer kocht per Livestream und simultan in der eigenen Küche mit. Bei Orkide und Orhan bleibt der Spaß natürlich nicht auf der Strecke – Kurzweilig, unterhaltsam und gleichzeitig sehr lehrreich. ‚Türkisch Vegetarisch / Vegan‘, ‚Meze – kleine Köstlichkeiten‘, ‚türkisches Festtagsessen‘ oder ‚Turkish Delights‘ und viele weitere Themen warten mit abwechslungsreichen, sowie spannenden Kreationen auf neugierige Mitkocher.

Was sie von anderen Online-Events unterscheidet: Sie schauen den Teilnehmern in die Töpfe und schicken vorab einige ausgewählte Zutaten per Post. Die Kochbox beinhaltet selbstverständlich auch türkischen Wein der auf das jeweilige Menü abgestimmt ist. De Facto kann man sich nach dem zweistündigen virtuellen Kochvergnügen auch noch auf ein tolles Essen freuen, welches man so nicht mal im Restaurant bekommen hätte!

Technisch läuft das ganze über eine Streaming Plattform. Vor Beginn des Events erhalten die Teilnehmer ihre Zugangsdaten inkl. kurzem Technikcheck. Ein Notebook, Tablet oder Smartphone und eine gewöhnliche Küchenausstattung reichen völlig aus damit man Teilnehmen kann. “ Besonders attraktiv sind die Online-Events für Unternehmen die den Zusammenhalt in ihrer Firma oder Abteilung, trotz oder gerade wegen der Pandemie, stärken wollen. Eine willkommene und schöne Abwechslung aus dem sonst so trockenen Online-Meeting-Alltag.

Kundenzitate:

„Es war super lecker, authentisch und abwechslungsreich! Wir sind gerne mal wieder dabei „

„Hat richtig Spaß gemacht, war super organisiert und toll erklärt. Die Börek waren eine Offenbarung! „

„Danke und es war eines der besten und professionellsten Online-Events, die wir ausprobiert haben. Super!!“

Falls Sie als Journalist selber mal an einem solchen virtuell-köstlichen Event teilnehmen möchten, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. Folgende Termine sind möglich:

19. März ~ Meze

20. März ~ Kebap

26. März ~ Vegetarisch

27. März ~ KochDichGriechisch

> presse@kochdichtuerkisch.de

Zu KochDichTürkisch

KochDichTürkisch ist seit fast 15 Jahren aktiv dabei dem Wert der türkischen Küche und Kultur in Deutschland bekannter zu machen. Entstanden als Foodblog, bieten sie inzwischen viele herausragende Produkte und Dienstleistungen an.

In ihrem Concept Store mit angeschlossener Kochschule in Düsseldorf Flingern findet man ihre vier Kochbücher – davon drei sogar im eigenen Doyç Verlag – und ansonsten noch hochwertige Lebensmittel, Getränke und Accessoires. Sie haben das breiteste Sortiment an türkischen Weinen und Spirituosen in Europa die man, wie alle anderen Produkte, auch im Onlineshop bestellen kann.

In ihrer wunderschönen Kochschule mit Fabrik-Loft-Flair vermitteln sie an mehreren Abenden der Woche nicht nur wie man türkisch kocht, sondern auch wie und in welcher Kombination man türkischen Raki und Wein genießen kann. Die Kochkurse sowie Wein- und Raki-Verkostungen mit Meze-Begleitung geben besonders facettenreiche Einblicke in die türkische Ess- und Trinkkultur, so dass man sich wie in einer Taverne im Urlaub fühlt.

Die Gründer und Inhaber

Orhan Tançgil, Dipl.-Wirt.-Ing., Herausgeber, autodidaktischer Kochbuchautor und TV-Koch. Orhan ist Experte für die türkische Küche. Und diese ist, so Orhan „… ist eine wahre kulinarische Schatzkiste. Wir beherbergen eine Vielzahl verschiedener Geschmäcker für Gaumen und Seele“. Seit 2006 Jahren erklärt er, wie man typisch türkisch kocht und genießt.

Orkide Tançgil, Dipl. Produktdesignerin und autodidaktische Kochbuchautorin.

„Wir haben KochDichTürkisch und Doyç Verlag gegründet, um unseren Ideen eine klischeefreie Plattform zu ermöglichen. Es ging dabei hauptsächlich um die Verwirklichung unserer Vision: Eine kulinarische Brücke zwischen den Kulturen zu schaffen die, nicht nur unseren eigenen Kindern, eine bessere Zukunft ermöglicht. Denn nirgends ist es einfacher Menschen verschiedener Kulturen, Religionen und Weltanschauungen zusammen zu bringen, als an einer reich gedeckten Tafel. Gemeinsam kochen, essen und trinken, sich unterhalten – Bei uns geht die Integration eben durch den Magen!“

Weitere Informationen:

> Pressetext im Link als PDF und Word

> MediaKit (Bildmaterial)

> Download-Link > https://shop.kochdichturkisch.de/presse/

> Video-Trailer > https://youtu.be/G3cejTSxtYg

Kontakt

KochDichTürkisch | Orhan Tançgil

Flurstraße 5 | 40235 Düsseldorf

+49 211 98906850 | presse@kochdichtuerkisch.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KochDichTürkisch

Herr Orhan Tançgil

Flurstraße 5

40235 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +4921198906850

web ..: https://kochdichtürkisch.de/

email : presse@kochdichtuerkisch.de

Pressekontakt:

KochDichTürkisch

Frau Orhan Tançgil

Flurstraße 5

40235 Düsseldorf

fon ..: +4921198906850

web ..: https://kochdichtürkisch.de/

email : presse@kochdichtuerkisch.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tödliche Zeichen – Neuer Regionalkrimitrilogie entführt in ein tödliches Düsseldorf Vor dem Nebel – Erinnerungen an ein Leben in der DDR und die Flucht