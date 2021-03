Vor dem Nebel – Erinnerungen an ein Leben in der DDR und die Flucht

Eberhard Malwitz lässt die Leser in „Vor dem Nebel“ durch seinen authentischen, autobiografischen Zeitzeugenbericht an einem Leben in und außerhalb der DDR teilhaben.

Erinnerungen sind ein Schatz. Ohne sie wären Menschen nichts. So oder so wird alles einmal im Nebel versinken. Für den Autor ist diese Tatsache das Motiv, zu schreiben. Er teilt in seinem Buch die Geschichte seines Lebens in der DDR, auf Rügen, und berichtet von seiner Flucht in die BRD. Die Leser nehmen durch seine Augen an einer aufregenden, dramatischen Zeit der Gegensätze teil. Freiheit und Selbstbestimmung sind dem Autor in jeder Lebenslage das Wichtigste, als Sportler, Künstler und Literat, ebenso beruflich am Institut für angewandte Physik in Heidelberg und in einem Darmstädter Forschungszentrum.

Die Zeit in der DDR beschreibt Eberhard Malwitz in seinem Buch „Vor dem Nebel“ aus der Sicht des Jugendlichen, der sein Denken und Handeln von damals darlegt. Für die Flucht nach Westdeutschland sucht er sich ausgerechnet die Stasi als Helfer aus. Bei der Abschlussfeier an der Oberschule betäubt er seinen Abschiedsschmerz mit Alkohol und plaudert seine Fluchtpläne aus. Als Zeitzeuge hat er die Vor- und Nachteile zweier unterschiedlicher Gesellschaftssysteme erlebt. Im Buch setzt er sich damit intensiv auseinander und will den Lesern eine wichtige Botschaft vermitteln: mit mehr Empathie aufeinander zugehen.

