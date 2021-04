Palmiye Deutschland – für Sonnen, Wind- & Regenschutz draußen

Terrassenüberdachungen wie Lamellendächer, Pergola-Systeme sowie Glas-Systeme für anspruchsvolle Gastronomielösungen und den privaten Haushalt

Bereits 1998 nahm Palmiye den Handel von Pergola-Systeme und Terrassenüberdachungen, Lamellendächern, Glas-Systemen und Markisen auf und erlangte durch den erfolgreichen Bau des weltweit größten Markisenprojektes in Norwegen 2002 den gebührenden Respekt und Vertrauen.

Mit der ersten motorisierten Pergola in 2004 eroberte Palmiye schließlich weltweit den Markt für Terrassenüberdachungen. Als fortschrittlicher Innovator entwickelt und fertigt Palmiye seitdem unverwechselbare und einzigartige Produkte; Lamellendächer und Pergola-Systeme für einen technisch anspruchsvollen Sonnen, Wind- & Regenschutz, abgerundet mit seitlichen Markisen- und Glasschließungen sowie stimmungsvoller Beleuchtung.

Das gesamte Produkt-Portfolio bringt Designanspruch, Technik, Qualität und Individualität gekonnt miteinander in Einklang. Besonders für den Außenbereich in der Gastronomie, Hotellerie und für Einkaufszentren ist Palmiye über die Jahre zu einer populären internationalen Marke geworden.

Dank eines internationalen Netzwerks und einer erweiterten Organisationsstruktur ist Palmiye mittlerweile in vielen Ländern weltweit vertreten, so auch seit 2019 in Deutschland: https://palmiye.de/

Der Vertrieb und die fachgerechte Montage von Palmiye Produkten in Deutschland läuft maßgeblich über ausgewählte, qualifizierte Fachpartner in den jeweiligen Regionen Deutschlands, die über https://palmiye.de/fachpartner/ angefordert werden können. Gastronomische Großprojekte werden seitens Palmiye zudem von der deutschen B2B Abteilung und dem bewährten Palmiye Architekten-Netzwerk betreut.

Auf dem Blog von Palmiye Deutschland werden realisierte Projekte vorgestellt, die technisch hoch ausgereift sind und auch individualisierte Sonderanfertigungen aufzeigen – sowohl für die Gastronomie als auch für den privaten Bereich: https://palmiye.de/blog-news-referenzen/

Kontakt:

PD Sales & Service GmbH & Co.

Engelbosteler Damm 124

30167 Hannover

Fon +49 (0)511 169 915 01

E-Mail info (at) palmiye.de

Web https://palmiye.de/

