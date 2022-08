Happy Birthday OLIVEDA!!

Die holistische Clean Beauty-Brand OLIVEDA hat Geburtstag – und feiert diesen Jubeltag mit sensationellen Rabatten und großartigen Verlosungen für alle Fans!

„Nicht nur mich haben unsere Bergolivenbäume in den vergangenen Jahren immer wieder neu „from tree to beauty“ inspiriert – auch ganz viele unserer Kundinnen und Kunden begleiten uns von der ersten Stunde an, seit nunmehr 18 Jahren! Das feiern wir. Danke, dass es Euch gibt, und dass ihr seit so vielen Jahren die Liebe zu unseren wunderbaren Bergolivenbäumen mit uns teilt,“ freut sich OLIVEDA Gründer Thomas Lommel, der sich mit den aktuellen Rabatt- und Verlosungs-Aktionen bei allen OLIVEDA Fans bedanken möchte.

Bis zum 31. August 2022 nimmt jede Bestellung, die auf www.olivetreepeople.com eingeht, automatisch an einer der spannenden Geburtstags-Verlosungen teil.

Die glücklichen Gewinner können zum Beispiel eine Reise nach Andalusien, zu den Wurzeln von OLIVEDA erleben, bei der sie ein Luxus-Wochenende im angesagtesten und exklusivsten 5-Sterne-Hotel in Sevilla verbringen, köstliche Tapas und entspannende Wohlfühlmomente im SPA genießen, und im größten Naturschutzgebiet der Region das legendäre Olivenbaum-Baumhaus besuchen, in dem Thomas Lommel vor vielen Jahren das erste OLIVEDA -Produkt entwickelte.

Dafür, dass die Kraft der Bergolivenbäume mit den wunderbaren OLIVEDA Produkten auch zuhause erlebbar wird, sorgt die Verlosung von 10 „Olive Tree Therapy Sets“ im Wert von je 1.500 Euro: jedes Set enthält 17 exklusive Produkte für Gesicht und Körper, für innen und außen, die den OLIVEDA-typischen Glow auf die Haut zaubern und die natürliche Schönheit zum Leuchten bringen: Schönheit, die von innen kommt und nach außen strahlt.

OLIVE TREE PEOPLE ist das Dach, unter dem die ganzheitlichen Marken OLIVEDA, LA DOPE, olive re:connect und THE INTUITION of Nature vereint sind. Für jede dieser Marken folgte OLIVE TREE PEOPLE-Gründer Thomas Lommel vom ersten Moment an seiner Intuition und der Natur. Er begab sich auf den Weg der Olivenbäume, der ihn bis heute bei jedem Schritt wieder aufs Neue spüren lässt, dass es keinen anderen, keinen sinnvolleren gibt. OLIVE TREE PEOPLE ist heute der größte Naturschützer in der Region Arroyomolinos de León. Dort kaufen sie große Ländereien, um die in diesem Naturreservat stehenden, verwilderten Bergolivenbäume zu retten, indem diese kultiviert und öko-zertifiziert werden.

