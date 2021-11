Waterless Skincare

Waterless Skincare hilft, den Planeten zu retten – und deine Haut!

Save our planet – and your skin

Waterless Skincare – ein aktueller Trend, der für OLIVE TREE PEOPLE nicht neu, sondern seit jeher selbstverständlich ist: Eine wasserfreie Formulierung ist die Basis jedes einzelnen unserer Produkte.

Als OLIVE TREE PEOPLE Gründer Thomas Lommel mit der Entwicklung seiner ersten Skincare-Linie begann, informierte er sich über die Formulierungen tausender bereits auf dem Markt existierender Kosmetik-Produkte und stellte dabei fest, dass mehr als 95% der Inhaltsstoffe in beinahe jeder Rezeptur Füllstoffe sind: destilliertes, also lebloses Wasser, und raffinierte, tote Öle.

Daraus entstand der Plan es anders zu machen, und eine neue Generation von ganzheitlicher Kosmetik zu entwickeln, ohne Wasser und andere nutzlose Füllstoffe – für einen achtsamen und wertschätzenden Umgang mit uns selbst, unserer Umwelt und vor allem unserem größten Organ, der Haut.

Statt nutzloser Füllstoffe verwendet OLIVE TREE PEOPLE lebendige Wirkstoffe: anstelle von raffiniertem Öl setzen wir unser höchst bio aktives Arbequina Öl ein, Wasser wird zu 100% durch das hoch antioxidative Zell-Elixier ersetzt, das aus den Blättern unserer 100jährigen wildwachsenden Olivenbäume gewonnen wird.

Durch diese Veränderung der Formulierung erhalten wir Produkte mit 100% Wirkkraft.

Das Wasser, auf das wir in all unseren Produkten verzichten, nutzen wir sinnvoll: Wir stellen es seit vielen Jahren den Menschen in Afrika durch eigene Brunnen und Projekte zur Verfügung – zum Beispiel bei den Maasai in Tansania.

Außerdem fließt mit jedem gekauften Produkt von OLIVE TREE PEOPLE eine Spende in unsere Arbeit vor Ort.

„Wir schützen das Leben vieler Kinder, indem wir das Wasser, das in unseren Produkten nicht zum Einsatz kommt, über die von uns gebauten Wasserbrunnen nach Afrika bringen“, so OLIVE TREE PEOPLE Gründer Thomas Lommel.

OLIVE TREE PEOPLE ist in den letzten fünf Jahren um 480% organisch gewachsen, 1800% schneller als die Schönheitsindustrie. Wir haben in dieser Zeit 128 einzigartige Produkte entwickelt, vier Marken geschaffen und sind mit über 30.000 eigenen öko-zertifizierten und wild wachsenden Berg-Olivenbäumen der größte Naturschützer in der Region von Andalusien. Unsere Bergolivenbäume schenken nicht nur den Sauerstoff für hunderttausende von Menschen, sie schützen außerdem die Böden vor Erosion und tragen nachhaltig zur Artenvielfalt bei.

Selbst den Honig für unsere Oliven-Matcha-Gesichtsmaske beziehen wir von unseren eigenen 150.000 hart arbeitenden Bienen.



OLIVE TREE PEOPLE ist das Dach, unter dem die ganzheitlichen Marken OLIVEDA, LA DOPE, olive re:connect und THE INTUITION of Nature vereint sind. Für jede dieser Marken folgte OLIVE TREE PEOPLE-Gründer Thomas Lommel vom ersten Moment an seiner Intuition und der Natur. Er begab sich auf den Weg der Olivenbäume, der ihn bis heute bei jedem Schritt wieder aufs Neue spüren lässt, dass es keinen anderen, keinen sinnvolleren gibt. OLIVE TREE PEOPLE ist heute der größte Naturschützer in der Region Arroyomolinos de León. Dort kaufen sie große Ländereien, um die in diesem Naturreservat stehenden, verwilderten Bergolivenbäume zu retten, indem diese kultiviert und öko-zertifiziert werden.

