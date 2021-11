Canada Silver Cobalt informiert nach erfolgreicher Finanzierung in Höhe von 7,5 Mio. CAD über Aktuelles aus dem Unternehmen

Anfang 2022 wird ein Update der Silberressourcenschätzung mit dem weltweit höchsten Gehalt erwartet; außerdem sollen das vollständig finanzierte 60.000 m umfassende Bohrprogramm und die Umweltstudien für die zukünftige Massenprobe abgeschlossen werden

Coquitlam, BC, 1. November 2021 – Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTCQB: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Silver Cobalt) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach dem Abschluss der erfolgreichen, vollständig gezeichneten Finanzierung in Höhe von 7,5 Millionen CAD am 25. Oktober 2021 auf dem besten Weg ist, im ersten Quartal 2022 wichtige Meilensteine bei Castle East zu erreichen.

Die aktuellen Pläne des Unternehmens sehen folgendes vor:

– Abschluss des geplanten 60.000 m umfassenden Bohrprogramms bei Castle East (mehr als 43.000 m wurden bereits absolviert).

– Aktualisierung und Steigerung der weltweit hochgradigsten Silberressource, die im Mai 2020, vor dem aktuellen Bohrprogramm, auf 7,56 Millionen Unzen Silber in der Kategorie der vermuteten Ressourcen mit einem Silbergehalt von 8.582 Gramm Ag pro Tonne (oder 250,2 Unzen pro Tonne Ag, ungeschnitten) geschätzt wurde; sie umfasste nur den Erzgang Robinson und nicht die mehreren neuen hochgradigen Silber- und Kobalterzgänge, die im Zuge der Bohrungen seit der Ressourcenschätzung entdeckt und bekannt gegeben wurden.

– Abschluss der ökologischen Grundlagenstudien und fortschrittlichen Arbeiten für eine Explorationsgenehmigung, die die zukünftige Entnahme einer Massenprobe erlaubt.

– Aufnahme der metallurgischen Tests für die Mineralverarbeitung im Hinblick auf die Silberproduktion.

– Aufnahme eines ersten Explorationsprogramms auf den kürzlich erworbenen Gold-Claims neben der hochgradigen Goldmine Macassa von Kirkland Lake Gold (siehe Pressemeldungen vom 3. und 30. August 2021).

Matthew Halliday, P. Geo., seines Zeichens President von Canada Silver Cobalt, sagt dazu: Wir sind äußerst dankbar für die starke Unterstützung unserer Pläne zum Ausbau des Projekts Castle East, die uns die Investoren während der Finanzierung entgegengebracht haben. Wir sind nun in der Lage, das Potenzial des restlichen Bohrprogramms zu maximieren, um unsere Ressource bei Castle East weiter zu verbessern. Sobald wir bei Castle East Untergrundzugang haben, werden wir hier untertägige Explorationen durchführen und dieses Projekt in bedeutendem Maße weiterentwickeln können. Zwischen Castle und Castle East verfügen wir auf einem Abschnitt von 1,5 Kilometern über das beste Potenzial in diesem Revier für die Exploration an der Oberfläche, wobei das nur ein Teil unseres hervorragendes Konzessionsportfolios darstellt.

Standort

Das Konzessionsgebiet Castle befindet sich im nordwestlichen Teil des ertragreichen Silber-Kobalt-Reviers in Nord-Ontario, in dem in der Vergangenheit zwischen 1903 und 1989 mehr als 500 Millionen Unzen Gold und 30 Millionen Pfund Kobalt aus über 100 ehemaligen Untertageminen gefördert wurden. Das Konzessionsgebiet in der Nähe von Gowganda erstreckt sich über 78 km2 und beinhaltet die ehemals aktive Mine Castle sowie die neu entdeckte Silberlagerstätte Castle East, 1,5 km östlich der bestehenden Mine. Castle befindet sich 75 km südlich der von Kirkland Lake Gold betriebenen hochgradigen Mine Macassa. Das Unternehmen hat vor Kurzem höffige Gold-Claims mit 810 ha Grundfläche im Eby-Otto Township übernommen, die weniger als 5 km von der Mine Macassa entfernt liegen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden unter der Aufsicht von Herrn Matthew Halliday, P.Geo., President von Canada Silver Cobalt Works Inc., in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 erstellt.

Über Canada Silver Cobalt Works Inc.

Canada Silver Cobalt Works Inc. entdeckte vor Kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven erstklassigen Silber-Kobalt-Bezirk im Norden Ontarios. Diese Entdeckung weist den höchsten Silberressourcengehalt der Welt auf. Jüngste Bohrabschnitte enthielten bis zu 89.853 Gramm Silber pro Tonne (2.621 Unzen Ag pro Tonne). Ein Bohrprogramm ist im Gange, um das Ausmaß der Lagerstätte mit einer Aktualisierung der Ressourcenschätzung, die für das erste Quartal 2022 geplant ist, zu erweitern.

Im Mai 2020 veröffentlichte das Unternehmen auf Grundlage eines kleinen ersten Bohrprogramms die erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung der Region. Diese enthielt insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der vermuteten Kategorie. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Bitte beachten Sie, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel sind – siehe Pressemeldung von Canada Silver Cobalt Works vom 28. Mai 2020). Referenzierter Bericht: Rachidi, M., 2020, NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada, Gültigkeitsdatum 28. Mai 2020; Unterschriftsdatum 13. Juli 2020.

Die Vorzeige-Silber-Kobalt-Mine Castle von Canada Silver Cobalt und das 78 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet Castle weisen starke Explorationsmöglichkeiten für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer auf. Mit einem unterirdischen Lagerstättenzugang bei der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Castle, einer außergewöhnlichen hochgradigen Silberentdeckung bei Castle East, einer Pilotanlage für die Herstellung von kobaltreichem Konzentrat mittels Gravitation vor Ort, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der Stadt Cobalt und einem geschützten hydrometallurgischen Verfahren, dem Re-2Ox-Verfahren, für die Herstellung von Kobaltsulfat in technischer Qualität sowie Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)-Formulierungen, ist Canada Silver Cobalt aus strategischer Sicht bestens gerüstet, um sich als kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Sektor zu positionieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.canadasilvercobaltworks.com.

Frank J. Basa

Frank J. Basa, P. Eng.

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Frank J. Basa, P.Eng.

Chief Executive Officer

416-625-2342

Canada Silver Cobalt Works Inc.

3028 Quadra Court

Coquitlam, B.C., V3B 5X6

CanadaSilverCobaltWorks.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die unter anderem Kommentare zu zukünftigen Ereignissen und Bedingungen beinhalten, die verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten sind Kommentare, die sich auf das Ressourcenpotenzial, bevorstehende Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt und die Sicherheit von Eigentumsrechten an Konzessionsgebieten, die Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln und andere Dinge beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen stellen Faktoren dar, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

