OLIVE TREE PEOPLE baut neue Brunnen in Afrika

OLIVE TREE PEOPLE Gründer Thomas Lommel startet neues Brunnenbauprojekt und besucht das stolze Naturvolk der Masaai

Seit vielen Jahren bauen wir mit OLIVEDA for Afrika Brunnen, die unterschiedliche Regionen in Afrika bei der Wasserversorgung unterstützen.

https://olivetreepeople.com/pages/for-africa

Inzwischen werden etwa 15.000 Einwohner in verschiedenen Dörfern durch die OLIVEDA-Brunnen mit Wasser versorgt. Es ist aber nicht nur das Wasser, das OLIVE TREE PEOPLE den Menschen bringt. Mit verschiedenen Unternehmungen und der Verbindung von Tradition und Innovation tragen wir in Afrika genauso wie in Andalusien dazu bei, dass junge Menschen wieder Sinn darin sehen, in ihrem Heimatdorf oder Ihrer Region zu bleiben, und sich hier beruflich zu betätigen und etwas zu bewirken, anstatt in die Städte oder andere Länder abzuwandern, wodurch immer mehr Dörfer und Gemeinden verweisen würden.

Diese und auch unsere neuen Brunnenprojekte in Maserani in der Region Arusha und Mandala Monono in der Region Moshi, die OLIVE TREE PEOPLE Gründer Thomas Lommel gerade ins Leben gerufen hat, bedeuten für uns keine Entwicklungshilfe, sondern sie sind echte Partnerschaften auf Augenhöhe.

„Das stolze Naturvolk der Maasai wäre eher in der Lage, unseren westlichen Kulturen Entwicklungshilfe zu leisten als anders herum, da sie seit Hunderten von Jahren das Wertvollste kultivieren und erhalten, das uns leider immer mehr abhanden kommt: die Verbindung zu unserer Natur und somit der höchsten Form von Intelligenz, der Intuition.“ so Thomas Lommel.

Mit seinen Marken OLIVDEA, LA DOPE und THE INTUITION of Nature folgte OLIVE TREE PEOPLE Gründer Thomas Lommel vom ersten Moment an seiner Intuition und der Natur – und begab sich auf den Weg der Olivenbäume, der ihn bei jedem Schritt wieder aufs Neue, dass es keinen anderen, keinen sinnvolleren gibt.

https://olivetreepeople.com/pages/story

Wir fühlen uns daher geehrt und sind dankbar, dieses kostbare Wissen um Ur-Natur und wirksame Pflanzenrezepturen in unsere neueste ganzheitliche Skincare-Marke THE INTUITION of Nature einfließen lassen zu dürfen, und als Gegenleistung Brunnen für die Wasserversorgung der Maasai zu bauen.

Mehr Information zu unserer neuen Marke THE INTUITION of Nature findet ihr hier:

https://olivetreepeople.com/collections/the-intuition



FROM TREE TO BEAUTY:

OLIVE TREE PEOPLE, die Holistic Skin Care Company, die in Los Angeles, Berlin, Düsseldorf und Seoul zuhause ist, und zu der die innovativen ganzheitlichen Marken OLIVEDA, LA DOPE und OLIVE re:connected to nature gehören, launcht die weltweit erste Premium Skin Care, die sich jeder leisten kann, und die statt der in Skin Care sonst üblichen 70 – 95% Füllstoffe wie destilliertes Wasser und raffinierte Öle, lebendige Pflanzen-Synergien enthält: THE INTUITION of Nature. 100% Wirkkraft, die sich jeder leisten kann.

Wir OLIVE TREE PEOPLE definieren holistic Beauty völlig neu. Ganzheitliche Schönheit, oder – wie wir bei OLIVE TREE PEOPLE sagen: From Tree to Beauty – bedeutet für uns, bei den Wurzeln zu beginnen. Dafür schützen wir verwilderte hundertjährige Bergolivenbäume, indem wir große Ländereien kaufen, Bäume und Land kultivieren und ökozertifizieren. Diese Bergolivenbäume schenken nicht nur den Sauerstoff für Hunderttausende von Menschen, sie schützen außerdem die Böden vor Erosion und tragen nachhaltig zur Artenvielfalt bei. Sie schenken uns neben unserem weltprämierten Arbequina Öl das autochthone und weltweit einzigartige Beauty Molecule Hydroxytyrosol, welches die menschlichen Zellen perfekt schützt, und die der Bäume bis zu 4000 Jahre alt werden lässt.

