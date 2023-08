CVMR-Investition zur Finanzierung des Machbarkeitsprogramms beim Nisk-Projekt von Power Nickel

Toronto, Ontario – 15. August 2023 / IRW-Press / – Power Nickel Inc. (das Unternehmen oder Power Nickel) (TSX-V: PNPN, OTCBB: CMETF, Frankfurt: IVV) freut sich, eine Vereinbarung mit der CVMR Corporation, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Herstellung von Nickelpulver, -draht und -anoden und einem Hauptlieferanten für die Batterie-, Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie, zu schließen. CVMR wird die Durchführung von fortgeschrittenen Labor-, Pilot- und technischen Studien für das Nisk-Nickelsulfid-Projekt in der Nähe von Nemaska, Quebec, koordinieren, um die Machbarkeit des Projekts zu prüfen. Die Vereinbarung ist stufenweise angelegt, so dass Power Nickel und CVMR in verschiedenen Phasen der technischen Studien zusammenarbeiten können.

CVMR® ist ein in Privatbesitz befindlicher Anbieter von Metallveredelungstechnologien, der in 18 verschiedenen Ländern auch mit dem Abbau und der Veredelung seiner eigenen Bodenschätze aktiv ist. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz und sein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Toronto, Kanada.

CVMR® ist einer der weltweit führenden Hersteller von Metallpulvern für den 3D-Druck, das Metal Injection Molding (MIM) [Metallpulverspritzguss], Superlegierungen, komplexe Netzstrukturen, Elektronik, wiederaufladbare Batterien, die Herstellung von Teilen für die Luft- und Raumfahrt und die Automobilindustrie, medizinische Instrumente, Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel.

Um sicherzustellen, dass dieser Prozess so wenig wie möglich verwässert wird, hat Power Nickel die WCPD Group beauftragt, ein Konsortium von in Quebec ansässigen Investoren zusammenzustellen, die eine Erstinvestition in Höhe von 2,25 Millionen Dollar vornehmen werden, was 4.500.000 Flow-Through-Aktien zu 0,50 $ pro Aktie entspricht. Wealth (WCPD Inc.) ist einer der führenden Exempt-Market-Händler, der effiziente Finanzierungen für die kanadische Ressourcen- und Mineralexploration anbietet. Als Teil des Projekts wird CVMR diese Aktien von den Front-End-Käufern für 0,25 $ pro Aktie erwerben.

Die Zusammenarbeit mit CVMR bei der Strukturierung dieses Deals ist äußerst kreativ. Da CVMR auf interne Ressourcen und Mitarbeiter zurückgreifen kann, ist dies weitaus kostengünstiger, als wenn wir diese Analyse von traditionellen Anbietern beziehen würden. Es kann auch viel schneller als üblich durchgeführt werden und wird unsere Pläne beschleunigen, Nisk so schnell wie möglich zu vermarkten. Die Welt braucht viel mehr Nickel der Klasse 1, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen www.goldmansachs.com/intelligence/pages/gs-research/nickels-class-divide/report.pdf

. Bergbauunternehmen und Verarbeitungsbetriebe müssen kreativ denken und handeln und mit unserer Regierung und einheimischen Partnern zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Dies ist ein großer Schritt nach vorn für Nisk, erklärte der CEO von Power Nickel, Terry Lynch.

Wir waren begeistert, als wir das Nisk-Projekt entdeckten, und glauben, dass Power Nickel ein sehr vielversprechendes Nickelprojekt verfolgt. Wir können die Größe des Projekts noch nicht einschätzen, aber wir sind überzeugt, dass es das Potenzial für eine kommerzielle Mine hat. Wir werden uns zunächst auf eine Anlage mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen pro Tag konzentrieren. Bei der Entwicklung unserer Verarbeitungsanlagen gehen wir nach dem Baukastenprinzip vor. Auf diese Weise können wir unsere Anlagen schnell skalieren, um sie sowohl an die Nachfrage nach unseren Produkten als auch an die Verfügbarkeit des Rohmaterials anzupassen. Wir glauben, dass wir auf diese Weise eine Studie erstellen können, die eine solide Wirtschaftlichkeit nachweist, um die Vermarktung von Nisk zu rechtfertigen. Wie Terry in seinen Kommentaren erwähnte, braucht die Welt viel mehr Klasse-1-Nickel, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, so der CEO von CVMR, Kamran Khozan.

Power Nickel hat den Vertrag mit CVMR am 2. August unterzeichnet, und CVMR wird sofort mit der Arbeit an dem Projekt beginnen und innerhalb von neun Monaten verschiedene Berichte und Arbeitsergebnisse vorlegen. Das Unternehmen wird eine erste Anzahlung von 2.250.000 $ an CVMR leisten, damit die Arbeiten beginnen können.

Die erste Investition seitens der Industrie ist ein bemerkenswerter Moment. Wir glauben, dass diese Studie zeigen wird, dass unsere Entdeckungen ausreichen, um eine kommerzielle Mine zu betreiben, und wir glauben an die Zusammenarbeit mit CVMR und das skalierbare Konzept des Unternehmens zur Herstellung extrem hochwertiger Nickelprodukte. Je mehr wir entdecken, desto mehr Module können wir hinzufügen und desto mehr Produkte können wir herstellen, und zwar zu Preisen, die das 2- und 3-fache von LME [London Metal Exchange]-Nickel erreichen. Diese Folie von der CVMR-Webseite gibt einen gewissen Einblick in diesen Zusammenhang: www.cvmr.ca/

Wir glauben, dass wir mit diesen Produkten eine solide Wirtschaftlichkeit vorweisen können, die eine schnelle Entwicklung rechtfertigt. Der geplante Bundeshaushalt sieht eine Steuergutschrift von 30 % für die Erschließung und den Bau neuer Minen mit kritischen Mineralien www.lexology.com/library/detail.aspx?g=97a49303-40f5-453c-a818-fa1612769f02

vor, und die Regierung von Quebec hat in ihrem Haushalt eine Steuergutschrift www.lavery.ca/en/publications/our-publications/4332-2023_quebec-budget-tax-holiday-for-investments-in-critical-and-strategic-minerals.html

von bis zu 25 % eingeplant. Unsere Regierungen tragen ihren Teil dazu bei, unsere neue Energiezukunft mit ihrer fortschrittlichen Unterstützung der Exploration und nun der Entwicklung aufzubauen. Jetzt sind wir an der Reihe, Kreativität, Einfallsreichtum und gute altmodische harte Arbeit an den Tag zu legen, um Nisk zügig auf dem Weg zu unserem erklärten Ziel, die erste kohlenstoffneutrale Nickelmine der Welt zu bauen, voranzubringen“, erklärte der CEO von Power Nickel, Terry Lynch.

Darüber hinaus hat Power Nickel auch die bereits in der vorangegangenen Pressemitteilung angekündigte Privatplatzierung von 800.000 Einheiten im Wert von $ 200.000 abgeschlossen, die zu einem Preis von $ 0,25 pro Einheit ausgegeben wurde und aus einer Stammaktie und einem Warrant zum Kauf von Aktien besteht. Jeder Warrant besteht aus einer Stammaktie, die fünf Jahre lang zu einem Preis von 0,25 $ ausgeübt werden kann, wobei eine Bestimmung über das vorgezogene Verfallsdatum gilt. Die Warrants unterliegen einer Vorverfallsklausel, die das Unternehmen berechtigt, die Inhaber zu benachrichtigen, dass die Warrants 30 Tage nach dem Datum, an dem das Unternehmen die Vorverfallsklausel bekannt gibt, auslaufen werden. Das Unternehmen kann die Verfallsmitteilung nur dann übermitteln, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange an zehn aufeinander folgenden Handelstagen mindestens $ 0,50 beträgt. Die Vorankündigung kann jederzeit nach Ablauf der gesetzlichen Haltefrist und vor dem Verfall der Warrants erfolgen. Die aufgenommenen Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Über Power Nickel Inc.

Power Nickel ist ein kanadischer Juniorexplorer, der sich auf die Erschließung des hochgradig mineralisierten Projekts Nisk und dessen Ausbau zum ersten klimaneutralen Nickelbergwerksbetrieb Kanadas konzentriert.

Am 1. Februar 2021 schloss Power Nickel (damals unter dem Namen Chilean Metals) eine Optionsvereinbarung zum Erwerb von bis zu 80 % des Projekts Nisk von der Critical Elements Lithium Corp. (CRE:TSXV) ab. Im Anschluss daran übte Power Nickel seine Option auf den Erwerb von 50 % des Projekts Nisk aus und teilte Critical Elements mit, dass es beabsichtigt, seine zweite Option auszuüben, um seine Beteiligung auf 80 % zu erhöhen. Die letzte verbleibende Bedingung für die Ausübung der Option ist die Vorlage eines technischen Berichts gemäß NI-43-101, die voraussichtlich spätestens im vierten Quartal 2023 erfolgen wird.

Das Konzessionsgebiet NISK umfasst eine weitläufige Liegenschaft (20 Kilometer Streichlänge) mit zahlreichen hochgradig mineralisierten Abschnitten. Power Nickel konzentriert sich auf die Erweiterung der historischen hochgradigen Nickel-Kupfer- Platingruppenmetall-Mineralisierung mit einer Reihe von Bohrprogrammen, die darauf abzielen, die ursprüngliche Nisk-Entdeckungszone zu testen und das Konzessionsgebiet auf angrenzende potenzielle Nickellagerstätten zu erkunden.

Neben dem Projekt Nisk besitzt Power Nickel auch größere Liegenschaften in der kanadischen Provinz British Colombia und in Chile. Power Nickel wird diese Projekte voraussichtlich im Rahmen eines Plan of Arrangement in einer entsprechenden öffentlichen Einrichtung neu organisieren.

Power Nickel hat am 8. Juni 2021 bekannt gegeben, dass eine Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher Rechte am Projekt Golden Ivan im Zentrum des Golden Triangle abgeschlossen wurde. Laut Berichten beherbergt das Golden Triangle Mineralressourcen (ehemalige Produktionsmengen und aktuelle Ressourcen) im Umfang von insgesamt 130 Millionen Unzen Gold, 800 Millionen Unzen Silber und 40 Milliarden Pfund Kupfer (Resource World). Dieses Konzessionsgebiet beherbergt zwei bekannte Mineralvorkommen (Golderz und Magee) sowie einen Teil des ehemaligen Förderbetriebs Silverado, wo Berichten zufolge zwischen 1921 und 1939 ein Abbau erfolgte. Diese Mineralvorkommen werden als polymetallische Erzgänge beschrieben, die entsprechende Mengen an Silber, Blei, Zink, plus/minus Gold und plus/minus Kupfer enthalten.

Power Nickel ist außerdem 100%iger Eigentümer von fünf Konzessionen mit mehr als 50.000 Acres Fläche, die sich in strategisch günstiger Lage im ertragreichen Eisenoxid-Kupfer-Gold-Gürtel im Norden Chiles befinden. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine NSR-Gebührenbeteiligung von 3 % auf die zukünftigen Fördermengen aus der Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Copaquire, die an eine Tochtergesellschaft von Teck Resources Inc. verkauft wurde. Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags ist Teck berechtigt, jederzeit ein Drittel der NSR-Gebühr von 3 % für 3 Mio. Dollar zurückzukaufen. Das Konzessionsgebiet Copaquire grenzt an den von Teck betriebenen Kupferproduktionsbetrieb Quebrada Blanca in Chiles erster Region.

Für weitere Informationen über Power Nickel Inc. wenden Sie sich bitte an:

Mr. Terry Lynch, CEO

647-448-8044

terry@powernickel.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Power Nickel Inc.

The Canadian Venture Building

82 Richmond St East, Suite 202

Toronto, ON

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsorgane die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als „zukunftsgerichtete Aussagen“ in Bezug auf das Unternehmen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“, „deutet darauf hin“, „Gelegenheit“, „möglich“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen „eintreten werden“, „würden“, „können“, „könnten“ oder „sollten“. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem der Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen die Privatplatzierung mit den WCPD-Investoren abschließen kann, der Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen verschiedene technische Studien mit CVMR abschließen kann, oder das Risiko, dass solche Transaktionen oder Studien überhaupt nicht zu den erwarteten Bedingungen abgeschlossen werden können; die Beschaffung von ausreichendem Kapital, um seine Verpflichtungen im Rahmen seiner Konzessionsgebiete zu finanzieren; die Aufrechterhaltung seiner Konzessionen; die Exploration und Entwicklung seiner Projekte; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; die mit der Mineralexploration und dem operativen Betrieb verbundenen innewohnenden Gefahren; die zukünftigen Preise von Nickel und anderen Metallen; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Genauigkeit von Mineralressourcen- und Reservenschätzungen; das Potenzial für neue Entdeckungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Erkundung, Bohrung und Erschließung der Projekte erforderlich sind, und, falls diese erhalten werden, diese Genehmigungen und Zustimmungen rechtzeitig im Hinblick auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für das jeweilige Projekt zu erhalten; die allgemeine Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralressourcen so zu verwerten, dass daraus eine Mine entsteht; und Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen oder Vorschriften, die Auswirkungen auf den operativen Betrieb des Unternehmens, die Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und den allgemeinen Wettbewerb in der Bergbaubranche haben könnten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

