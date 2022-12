Das neue Werk von Mosaique – Liebe fragt nicht warum

Liebe fragt nicht warum und wieso – sie ist einfach nur da

Die Liebe ist das meistbesungene Thema. Schon seit Ewigkeiten machen sich auch Dichter, Denker und Poeten ihre Gedanken über die Liebe. Partnerbörsen versprechen, den richtigen Partner zu vermitteln, in TV-Sendungen finden und heiraten Menschen, die sich vorher noch nie gesehen haben, nur weil wissenschaftliche Logarithmen die wahre Liebe angeblich errechnen können.

MOSAIQUE (Gabi & Ralf Kleisinger) sagen – vielmehr singen-, dass die Liebe unberechenbar ist. Sie lässt sich weder planen, noch vorhersagen, weder aus Sternenbildern zuordnen, noch wissenschaftlich erklären.

Die Liebe findet selbst ihren Weg. Sie nimmt dabei auch Umwege in Kauf, sie lässt den Puls nach oben schnellen. Sie unterscheidet nicht. Ob alt, ob jung, ob arm, ob reich, bei ihr sind alle gleich. Manchmal bricht sie auch Herzen und lässt uns ratlos zurück, wenn die „große“ Liebe uns verlässt und neue Wege geht. Die Liebe ist ein Teil unseres Lebens. Manche(r) sucht sie ein Leben lang vergeblich. Aber eines ist gewiss: Liebe fragt nicht warum und wieso – sie ist einfach nur da.

Mosaique – Liebe fragt nicht warum

Musik & Text: Ralf Kleisinger

Produktion: Ralf Kleisinger

EAN: 9008 798 495016

ISRC-Nummer: ATR 9812 77251.

Veröffentlichungs-Datum: 2. Dezember 2022

Mehr Infos über das Duo gibt es bei Ihnen auf www.duo-mosaique.de und bei Ihnen in den sozialen Medien

Quelle: Büro Mosaique

