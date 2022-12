Nachgehakt – bei Josef Schneider

Der neue Schneider Digital 3D PluraView Monitor bietet mit innovativer Beamsplitter-Technologie höchste Qualität für die stereoskopische Darstellung auf Desktop-Monitoren.

Das Unternehmen Schneider Digital verfügt über ein 25-jähriges Expertenwissen rund um professionelle 3D/VR/AR-Hardware und ist spezialisiert auf Arbeitsplatz-Lösungen für Geo-IT Anwendungen. Wir sprachen mit Gründer und Geschäftsführer Josef Schneider.

Welche Vorteile bieten 3D-Monitore?

3D-Monitore unterstützen Anwender moderner Geo-Softwarelösungen aktiv bei Ihrer täglichen Arbeit z.B. in der Photogrammetrie & LiDAR Datenerfassung oder GIS & 3D-Mapping Aufgaben. Dabei geht es nicht mehr nur darum, dass 3D-Monitore schöne holographische Bilder erzeugen, also ein Visualisierungs- oder Präsentationstool für den Nutzer sind. Heute ermöglichen 3D-Monitore ein „echtes Arbeiten“ direkt im 3D-Modell, das bedeutet der Anwender kann direkt im räumlichen 3D-Modell schnell, intuitiv und komfortabel z.B. Vermessen, Daten erfassen u.v.a.; Aufgaben, die früher in klassischen 2D-Umgebungen unmöglich waren bzw. sehr aufwändig. 3D-Monitore verbessern somit nicht nur die Arbeitsergonomie, sondern beschleunigen komplette, teilweise sehr komplexe Workflows im Rahmen der Geodatenerfassung, -auswertung und -bearbeitung.

Was sind die Besonderheiten des 3D PluraView Stereo-Monitors?

Die Beamsplitter-Technologie des 3D PluraViews liefert dank zweier Displays die gesamte Monitor-Auflösung, je nach Modell von bis zu 4K (UHD) pro Auge, in brillanter Helligkeit. Das ermöglicht dem Anwender ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten in allen 3D-Stereo-Applikationen, selbst in hellen Umgebungen. Anwender können nun sogar an einem Fensterplatz bei direkter Sonneneinstrahlung arbeiten. Die passive Brillentechnologie garantiert absolute Flimmerfreiheit und ermöglicht dem Betrachter, einen ganzen Arbeitstag lang ohne „Nebenerscheinungen“ wie Schwindel oder gar Übelkeit in 3D-Stereo zu arbeiten. Zusätzlich unterstützt der weite Betrachtungswinkel von ca. 170° diesen hohen Betrachtungskomfort. Das Arbeiten im Team bekommt hier eine ganz neue Bedeutung. Selbst wenn mehrere Mitarbeiter vor einer Anwendung sitzen, um über Lösungen zu diskutieren, haben alle Beteiligten einen perfekten Blick auf das Projekt in 3D-Stereo.

Für welche Anwendungen kann der 3D PluraView Stereo-Monitor eingesetzt werden?

Die Geo-Branchenanwendungen rund um die innovative stereoskopische Betrachtung sind vielfältig: GIS & 3D-Mapping, 3D-Stadtplanung & Modellvisualisierung, Photogrammetrie & LiDAR Datenerfassung, Kampfmittelräumung & Operationsplanung, Fernerkundung & 3D-Satellitenbild-Auswertung, Öl- und Gas-Research, Reservoirsimulation, BIM (Building Information Modeling) sowie Archäologie & Ausgrabungsforschung. Unser 3D PluraView Monitor kommt heute bei allen führenden GEO-IT Software-Anwendungen, ihre 3D-Stereo Fähigkeit vorausgesetzt, zum Einsatz. Einige bekannte der über 300 stereofähigen Software-Applikationen sind z.B. Esri ArcGIS Pro, Agisoft Metashape, Terrasolid TerraStereo, Trimble-INPHO DTMaster, BAE Systems SOCET GXP, DAT/ EM Systems Summit Evolution, FARO Scene, Hexagon HxMap & ERDAS, DJ-Innovations DJI Terra, CloudCompare, Bentley ContextCapture OrbitGT 3DM Feature Extraction, Riegl RiSCAN PRO sowie Z&F LaserControl. Alle 3D-Stereo fähigen und plug&play mit dem 3D PluraView Monitor kompatiblen, zertifizierten Anwendungen pflegen und aktualisieren wir laufend in unserer zentralen Software-Datenbank auf www.pluraview.com .

Welche Weiterentwicklungen planen Sie im Bereich der 3D-Stereo-Monitore?

Auch wenn wir im Bereich der passiven 3D-Stereo-Monitore Marktführer sind: Stillstand heißt bekanntlich Rückschritt. Selbstverständlich ist unser erklärtes Ziel, die 3D PluraView Produktfamilie mit ihren 5 verschiedenen Modellen stetig weiterzuentwickeln und den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Wir streben höhere Auflösungen, größere Monitore und v.a. neue Bildschirmtechnologien, z.B. OLED an. Zudem ist es wichtig, noch mehr VR-Funktionalitäten, also die Interaktionsmöglichkeiten mit Headtracking, Gestensteuerung, Sticks, Pens etc. zu erweitern. Wir stehen permanent in Zusammenarbeit mit vielen Software-Unternehmen, um 3D-Funktionalitäten wie auch innovative VR/AR-Endgeräte zu implementieren. Auch wenn dies oft Pionierarbeit bedeutet, unsere Vision ist es, allen Anwendern von GEO-IT Systemen, die zusätzlichen Nutzen durch 3D-Stereo in Ihrer täglichen Arbeit zugänglich zu machen.

