Wasi Displays bietet einen exzellenten Service

Service rund um Warenpräsentationssysteme: Wasi bietet Gesamtlösungen aus einer Hand. Die Servicekompetenz schätzen die Kunden. Diesen Rundumservice bietet der Displayhersteller.

2023 hat Wasi Displays seine Musterabteilung umgebaut und den Ausstellungsraum erweitert. Für die Kundinnen und Kunden bedeutet dies, dass Ideen und Wünsche noch schneller anhand konkreter Beispiele präsentiert und erörtert werden können. Das Unternehmen mit Sitz im oberfränkischen Lichtenfels ist ein erfahrener und innovativer Hersteller für Bodendisplays, Thekendisplays, Regaldisplays oder für den Modularen Ladenbau. Und das merkt man an der Kombination aus Routine und Kreativität.

„Aus wenigen Informationen können wir erste Entwürfe und auf Wunsch auch Muster und Prototypen entwickeln“, berichtet Johannes Wasikowski. Er leitet die Produktentwicklung. Oft wissen er und sein Team aus Erfahrung, worauf es ankommt und was die Kundinnen und Kunden wünschen. Weitere wichtige Anhaltspunkte sind die Markenidentität, aktuelle Trends sowie die eigene Kreativität. Im Anschluss an die ersten Entwürfe oder Muster werden die Ergebnisse den Kunden präsentiert und solange optimiert, bis sie überzeugen und begeistern.

Alles aus einer Hand: Prototyping und Fertigung unter einem Dach

Nach den Mustern baut das Team von Wasi Displays die POS-Displays komplett im eigenen Haus. Die Entwicklung und Fertigung unter einem Dach hat den Vorteil, dass sie schneller und genauer von statten geht. „Holz, Metall, Acryl, Beschichtung und Lackierung: Wir verfügen über die Maschinen und Erfahrung, alle Materialien vielseitig zu bearbeiten“, berichtet Johannes Wasikowski. Acryl biegen, Metall beschichten, biegen, bohren, schweißen, schleifen, Holz fräsen oder Kanten leimen: „Bei uns sind alle Fertigungsmöglichkeiten vorhanden.“ Bedruckt werden im Digitaldruckverfahren können nahezu alle diese Materialien ebenfalls. Zudem gibt es die Möglichkeit, die Displays mit LEDs zu beleuchten oder digital zu verknüpfen.

Leicht und stabil: Verkaufsdisplays von Wasi Displays sind für den Transport perfektioniert

Für niedrige Versandkosten hat Wasi Displays im Verhältnis zur Tragfähigkeit besonders leichte Verkaufsdisplays entwickelt. Diese sind auch als Stecksystem erhältlich. Damit sind sie günstig im Versand und sehr leicht aufzubauen. „Nach fünf Minuten sind Displays von uns in der Regel von jedem aufzubauen mit unseren Anleitungen“, sagt Wasikowski. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit sich die Displays von Wasi Displays aufbauen und vorkomissionieren zu lassen. Dann müssen sie im Laden nur noch aus der Verpackung gezogen werden und die Ladenbesitzer können sie gleich aufstellen und verwenden.

Wasi Displays bietet Lösungen auch für niedrige Budgets

„Für kleinere Budgets gibt es ebenfalls Lösungen“, erklärt Wasikowski. Sind die Marketingbudgets für Displays einmal besonders beschränkt, sucht das Team von Wasi nach besonders kostengünstigen Varianten. Dies kann zum Beispiel bedeuten, eher Standartlösungen zu verwenden und diese an das eigene Corporate Design anzupassen. Auch ein Refreshing vorhandener Langzeitdisplays ist eine weitere Möglichkeit. Die Produktpalette bei Wasi Displays reicht deshalb vom langlebigen Standartdisplay aus Holz bis zum extravaganten High-end-Displays für besondere Anforderungen.

Kunden schätzen die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Wasi Displays

Die Kundinnen und Kunden schätzen besonders, den vielfältigen Service und die wertschätzende und vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Es ist uns wichtig, mit den Kundinnen und Kunden eine gute Ebene zu finden“, sagt Wasikowski. Denn darum geht es bei Wasi Displays jeden Tag: Für starke Marken die passenden Displays in einer angenehmen Zusammenarbeit entwickeln und das seit vielen Jahrzenten.

Weitere Informationen zu den praktischen und langlebigen Displays sowie dem individuellen Service gibt es online: www.wasi-displays.de. Weitere Unternehmensmeldungen im Blog: www.blog-wasi-displays.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wasikowski GmbH

Herr Johannes Wasikowski

An der Zeil 18

96215 Lichtenfels

Deutschland

fon ..: 09571 95573

web ..: https://www.wasi-displays.de

email : kontakt@wasi-displays.de

Wasi Displays ist bekannt für ausdrucksstarke Lösungen am Point of Sale. Dazu zählen Verkaufsdisplays als individuelle Bodendisplays und Thekendisplays genauso wie individueller Ladenbau. Dabei hat Wasi Displays die Marke stets im Blick und unterstützt Unternehmen dabei die Wiedererkennung zu steigern und den Absatz am Point of Sale zu verbessern. Ob Holz, Metall, Kunststoff oder Acryl. Weiterverarbeitung und Veredelung durch Lackierung oder Digitaldruck: Beim oberfränkischen Hersteller Wasi Displays ist alles unter einem Dach. Seit 1963 entwickelt sich das renommierte Unternehmen kontinuierlich weiter und wird heute in der dritten Generation geführt. Dabei spielte das Thema Nachhaltigkeit schon immer eine wichtige Rolle.

Pressekontakt:

zahner bäumel communication

Herr Markus Zahner

Oberauer Straße 10a

96231 Bad Staffelstein

fon ..: 09573-340596

email : presse@agentur-zb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Netzbetreiber aus Brandenburg erzielt Rekord-Anteil: 150 Prozent an erneuerbaren Energien im Netz der E.DIS Klondike Gold schließt überzeichnete Privatplatzierung ab und bringt damit 970.736 $ auf