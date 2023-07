Wasi Displays: Zweitplatzierungen am PoS mit nachhaltigen Warendisplays aus Holz

Ob Bodendisplay, Thekendisplay oder Regaldisplay: Wasi-Displays bietet eine Reihe von Lösungen zur nachhaltigen Warenpräsentation im Ladengeschäft auch für Zweitplatzierungen.

Für den Verkauf im Rahmen einer Sonderaktion in den Ladengeschäften eignen sich besonders Bodendisplays, Thekendisplays oder auch Regaldisplays aus Holz zur Zweitplatzierung der Produkte. „Sie sind ein echter Hingucker und ein wahrer Kundenstopper“, erklärt Johannes Wasikowski. „Als Hersteller von Holzdisplays zur nachhaltigen Warenpräsentation sind wir auf zahlreiche Branchen spezialisiert.“

Dabei habe jede Branche ihre ganz eigenen Anforderungen, erklärt Johannes Wasikowski, der bei Wasi-Displays für die Produktentwicklung zuständig ist. „Deshalb ist es für uns unabdingbar, die Marketing-Displays unserer Kundinnen und Kunden genau auf deren Branche zuzuschneiden.“ Denn nur so liesen sich die Emotionen im Ladengeschäft bei den Käuferinnen und Käufern wecken, was schließlich auch zu besseren Verkaufsergebnissen führe. „Das lässt sich auch leicht messen“, so Wasikowski, der weiß: „Nur nachhaltige und innovative Displaylösungen sorgen dafür, dass sich die Kunden heute überhaupt emotional angesprochen fühlen.“

Full-Service und hohe Branchenspezialisierung seit drei Jahrzehnten:

Dabei berücksichtigt das Team von Wasi-Displays nicht nur die persönlichen Wünsche und Vorstellungen seiner Kundinnen und Kunden. „Auch die Markenidentität sowie das Design und die Funktionen der Produkte spielen bei unserer Display-Entwicklung eine wichtige Rolle.“ Spezialisiert ist der nachhaltige Full-Service-Displayhersteller mit seinem Sitz im oberfränkischen Lichtenfels auf zahlreiche Branchen. „Wir arbeiten seit fast drei Jahrzehnten für Kundinnen und Kunden aus der Mode-, Medizin-, Spielwaren-, Lebensmittel- oder Getränke-Branche. Ein weiterer Schwerpunkt sind Baumärkte, Möbelhäuser, Drogerien oder Apotheken“, so Johannes Wasikowski.

Beispiel Spielwaren: Regaldisplay zur Präsentation von Spielen:

Sich aus der Masse abzuheben, ist gerade in Spielwarengeschäften eine große Herausforderung. Hierfür hat Wasi-Displays nun ein eigenes Regaldisplay entwickelt zur Präsentation von Spielen. „Sie sind so konzipiert, dass man mehrere Displays durch ein ausgeklügeltes Stecksystem miteinander verbinden kann“, erklärt Wasikowski. So könne man flexibel auf unterschiedliche Regallängen reagieren. Als Material kam hier MDF-Natur zur Anwendung. „Wir haben bewusst auch nur die Blende bedruckt, um den Eye-Catecher-Effekt zu verstärken.“

Weitere Informationen zum Unternehmen und seinen Produkten: www.wasi-displays.de. Aktuelle Trends und Meldungen gibt es darüber hinaus auch im Blog: www.blog-wasi-displays.de

