Sony Electronics: erweitertes Portfolio leistungsstarker BRAVIA Professional Displays

Flexible Optionen für einfache Integration sowie nahtlose Steuerung und Funktionalität mit

hochwertiger Grafik

Berlin, 09. Mai 2021 – Mit den 4K HDR BRAVIA Professional Display-Serien BZ35J und BZ30J baut Sony sein vielseitiges Sortiment weiter aus. Die neuen Optionen basieren auf dem bereits vorgestellten 32 Zoll-Modell FW-32BZ30J und dem 100 Zoll-Modell FW-100BZ40J. In der Größe variieren sie zwischen 43 bis75 Zoll. Damit werden sie vor allem den verschiedenen Anforderungen und Umgebungen von Unternehmen und Bildungseinrichtungen gerecht – von großen Konferenz- und Vorlesungsräumen bis hin zu kleinen Meetingräumen mit begrenztem Platzangebot. Zudem eignen sie sich optimal für vielseitige Digital Signage-Anwendungen.

Die neuen BRAVIA Professional Displays verfügen über den Pro-Modus. Er erlaubt den Nutzern eine einfache Anpassung der Einstellungen an verschiedene Anwendungen und Umgebungen. Die Option „Einstellung in einem Schritt“ bietet eine Optimierung per Knopfdruck. Die IP-Steuerungsfunktion steht für einfache, von renommierten Partnern unterstützte Installation und Integration. Nicht zuletzt gewährleisten die Spiegelungsfunktionen der Displays eine außergewöhnliche Konnektivität über WLAN und Bluetooth, aber auch Chromecast built-in(TM) und Apple AirPlay 2. Damit sind die Nutzer von ihrem Gerät aus schnell verbunden und können Inhalte steuern, streamen und freigeben.

„Wir haben unsere neuen professionellen Displays nach zahlreichen Gesprächen mit Anwendern entwickelt und die gewünschten Funktionen wie den Pro-Modus, die Einstellung in einem Schritt, die IP-Steuerung sowie Spiegelungsfunktionen kombiniert“, erklärt Damien Weissenburger, Head of Professional Displays and Solutions bei Sony Europe. „Natürlich bieten die neuen Displays durch unseren leistungsstarken 4K HDR X1-Prozessor außergewöhnlich gute Farben, Kontraste und Schärfen – und damit eine spektakuläre Bildqualität. Dadurch werden viele B2B-Anwendungen möglich. Alles das zeigt die vielfältigen Stärken der BRAVIA-Reihe.“

Die zwei BRAVIA Professional-Modellreihen verfügen über eine neue System-on-a-Chip-Plattform (SoC) mit integriertem Android-Betriebssystem. Das sorgt für eine noch einfacher bedienbare Benutzeroberfläche, ein schnelles Hochfahren und die nahtlose Integration von Anwendungen. Mit ihren intelligent platzierten Anschlüssen bieten die neuen Displays genau die Qualitäten, die der B2B-Markt verlangt. Sie verwenden den neuesten 4K HDR-Prozessor X1(TM), der durch optimierte Farben, Kontraste und Schärfe hervorragende Bilder generiert, sowie die TRILUMINOS PRO-Technologie für besondere Realitätsnähe mit einer breiten Palette leuchtender Farben.

Das Sony BRAVIA 4K HDR Professional Display-Portfolio einschließlich der Modelle BZ35J und BZ30J eignet sich für die Verwendung in Unternehmen und Bildungseinrichtungen gleichermaßen. Bei der klaren Darstellung detailreicher Inhalte wie z.B. klein gedruckte Buchstaben, Diagramme und Tabellen oder auch dynamische Multimediainhalte setzt es Maßstäbe. BRAVIA Professional Displays können die Qualität von Präsentationsmaterial, Kommunikationsinhalten, Fotos und Videos verbessern, indem sie Strukturen hervorheben und die Darstellung durch scharfe 4K-Auflösung und realitätsgetreue HDR-Farbräume verstärken. So entstehen vielfältige, exakt reproduzierte Farben und kontrastreiche Bilder. Die BRAVIA Professional Displays sind in zahlreichen Größen zwischen 32 und 100 Zoll verfügbar.

Die High-End-Reihe BZ35J mit einer Helligkeit von 560 bis 570 cd/m² und einer Aktualisierungsrate von 120 Hz umfasst:

o den FW-50BZ35J (50 Zoll)

o den FW-43BZ35J (43 Zoll)

Die Einstiegsreihe BZ30J mit einer Helligkeit von 440 cd/m²* und einer Aktualisierungsrate von 60 Hz erreicht beinhaltet:

o den FW-75BZ30J (75 Zoll)

o den FW-65BZ30J (65 Zoll)

o den FW-55BZ30J (55 Zoll)

o den FW-50BZ30J (50 Zoll)

o den FW-43BZ30J (43 Zoll)

o den FW-32BZ30J (32 Zoll, bereits angekündigt, *300 cd/m² Helligkeit)

Die Reihe BZ30J und das Modell FW-50BZ35J sind voraussichtlich im Sommer lieferbar, das Modell FW-43BZ35J wird im Herbst auf den Markt kommen. Weitere Informationen zu den professionellen Display-Lösungen von Sony finden Sie unter: https://pro.sony/displays.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sony Corporation

Frau Elizabeth Pierce

Jays Cl 4SB

RG22 Basingstoke

Großbritannien

fon ..: 0211 54 087 726

web ..: https://pro.sony/de_DE/

email : press.europe@sony.com

Über die Sony Corporation

Die Sony Corporation ist ein kreatives Unterhaltungsunternehmen mit einer soliden technologischen Grundlage. Von Spiel- und Netzwerkservices bis hin zu Musik, Bildern, Elektronik, Halbleitern und Finanzdienstleistungen: Das Ziel von Sony ist es, die Welt durch Kreativität und Technologie mit Emotionen zu füllen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sony.net/

Über Sony Professional Solutions

Sony Professional Solutions ist Teil der Sony Corporation und unterstützt professionelle Anwender dabei, ihre Vision zu verwirklichen, indem die unglaubliche Kraft der Bilder eingesetzt wird. Mit der erfolgreichen Kombination aus innovativer Technologie und Branchenkenntnissen arbeitet Sony mit Unternehmen aus einer Vielzahl von Bereichen zusammen, einschließlich Medien und Rundfunk, Sport, Gesundheitswesen, Wirtschaft, Bildung und Kino, um innovative und transformative Kundenlösungen bereitzustellen. Mit über 40 Jahren Erfahrung und einem vertrauenswürdigen Netzwerk aus etablierten Technologiepartnern bietet Sony Unternehmen mit seinem breiten Know-how-, Produkt- und Serviceportfolio einen echten Mehrwert und informiert, schult und begeistert deren Kunden.

Weitere Informationen finden Sie unter http://pro.sony.eu

Pressekontakt:

Sony Corporation

Frau Elizabeth Pierce

Jays Cl 4SB

RG22 Basingstoke

fon ..: 0211 54 087 726

web ..: https://pro.sony/de_DE/

email : press.europe@sony.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Radware mit Hacker’s Almanac 2021 in drei Teilen