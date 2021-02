Sony erweitert BRAVIA 4K HDR Professional Display-Produktreihe um 100 und 32 Zoll Displays

Beide Modelle bieten hervorragende Bildqualität und erhöhte Benutzerfreundlichkeit durch leistungsstarke System-on-a-Chip-Plattform

Basingstoke, Vereinigtes Königreich – 10. Februar 2021: Sony erweitert das Display-Portfolio um zwei neuen Modelle für den professionellen Bereich – das FW-100BZ40J Display mit 100 Zoll und das FW-32BZ30J Display mit 32 Zoll. In den beiden Modellen vereint Sony bereits bewährte Stärken: einen hochwertigen Bildprozessor für herausragende Bildqualität, hohe Benutzerfreundlichkeit und ein ansprechendes Design. Die neuen Monitore wurden insbesondere für den Einsatz in Unternehmen, höheren Bildungseinrichtungen, Hotels und Einzelhandelsunternehmen konzipiert. Weitere neue Funktionen, wie der Pro-Modus für individuelle Einstellungen, die IP-Steuerung und die Bildschirmspiegelung sorgen für ein höheres Maß an Flexibilität.

„Monitore zählen zu den wichtigsten Möglichkeiten, visuell in Kontakt zu treten und wichtige Botschaften zu übermitteln. Deshalb haben wir unser bestehendes BRAVIA Display-Sortiment um zwei neue Bildschirmgrößen erweitert, die sich an den Bedürfnissen für kleinere und größere Anwendungen orientieren“, erklärt Thomas Issa, Corporate Solutions Marketing Manager bei Sony Professional Solutions Europe. „Diese beiden neuen Monitore überzeugen aufgrund ihrer herausragenden Bildqualität, der neuen leistungsstarken SoC-Plattform für ein optimiertes Benutzererlebnis, der Modi für individuelle Einstellungen und ihres neuen Designs speziell für professionelle Anwendungen.“

In den neuen Modellen wurde derselbe hochwertige Bildprozessor wie bei den BRAVIA-Fernsehern von Sony verbaut, der exzellente Bildqualität in 4K-Auflösung liefert. Der neue XR-Prozessor im FW-100BZ40J erzeugt atemberaubende Bilder mit kontrastreichen Farben, hoher Auflösung und flüssigen Bewegungen. Der Prozessor arbeitet mit kognitiver Intelligenz, die eine Reihe von Elementen im Bild gleichzeitig queranalysieren kann – so wie das menschliche Gehirn. Dieses Modell erreicht zudem eine hohe Helligkeit von 600 cd/m² (typisch) bzw. 940 cd/m² (Spitzenwert) durch Full Array Local Dimming-Hintergrundbeleuchtung, die für die Darstellung digitaler Medieninhalte ideal ist.

Der FW-32BZ30J Monitor mit X1-Prozessor überzeugt durch hochwertige 4K-Bildqualität. Die im Display verbaute TRILUMINOS-Technologie liefert ein breites Farbspektrum. Das Ergebnis: natürlichere, realistischere Bilder, selbst in Räumlichkeiten mit begrenztem Platzangebot.

Durch die System-on-a-Chip-Plattform (SoC) und das Android-Betriebssystem werden sämtliche Anwendungen effizienter ausgeführt. Eine aktualisierte Benutzeroberfläche sorgt für einfache Bedienung in betrieblichen Umgebungen. Die BRAVIA Professional Displays bauen auf einer einheitlichen B2B-Plattform auf. So können sie von Kunden und Systemintegratoren über dieselbe Benutzeroberfläche installiert werden. Außerdem unterstützen beide Modelle WLAN-Access-Points mit 5 GHz und verfügen über einen integrierten „Soft AP“ für eine direkte Verbindungen zwischen drahtlosen Geräten und Display.

Die Einrichtung und Bedienung der beiden neuen Modelle ist ebenso einfach wie die Einbindung in bestehende Umgebungen. Mit dem Pro-Modus können Benutzer die Anzeige- und Kontoeinstellungen für die individuellen Anforderungen der jeweiligen Umgebung nachjustieren – beispielsweise Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Hotels oder Handel. Die IP-Steuerungsfunktion ermöglicht eine einfache Installation mit Unterstützung durch wichtige Partner wie Crestron, Extron und Kramer. Darüber hinaus sind die BRAVIA Monitore von Sony die einzigen professionellen Bildschirme mit integrierter Spiegelung über Chromecast built-in (TM) und Apple AirPlay 2, die eine einfache, schnelle und nahtlose Verbindung vom Gerät des Benutzers aus ermöglichen. Mit AirPlay 2 können Anwender ihre Lieblingsinhalte direkt von ihrem iPhone, iPad oder Mac auf das Display streamen, steuern und teilen.

Die Displays haben ein raffiniertes Design, das insbesondere für professionelle Anwendungen konzipiert wurde. Die vierseitigen stabilen Alublenden des FW-100BZ40J sind symmetrisch und der Tragegriff sorgt für ein Höchstmaß an Mobilität. Das elegante Design des FW-32BZ30J verfügt über eine durchdachte Kabelführung.

Die Modelle FW-100BZ40J mit 100 Zoll und FW-32BZ30J mit 32 Zoll sind voraussichtlich ab Sommer verfügbar. Weitere Informationen zu Sony Professional Displays finden Sie unter pro.sony.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sony Corporation

Herr – –

– –

– –

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://pro.sony/de_DE/

email : press.europe@sony.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Über die Sony Corporation

Die Sony Corporation ist ein kreatives Unterhaltungsunternehmen mit einer soliden technologischen Grundlage. Von Spiel- und Netzwerkservices bis hin zu Musik, Bildern, Elektronik, Halbleitern und Finanzdienstleistungen: Das Ziel von Sony ist es, die Welt durch Kreativität und Technologie mit Emotionen zu füllen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sony.net/

Über Sony Professional Solutions

Sony Professional Solutions ist Teil der Sony Corporation und unterstützt professionelle Anwender dabei, ihre Vision zu verwirklichen, indem die unglaubliche Kraft der Bilder eingesetzt wird. Mit der erfolgreichen Kombination aus innovativer Technologie und Branchenkenntnissen arbeitet Sony mit Unternehmen aus einer Vielzahl von Bereichen zusammen, einschließlich Medien und Rundfunk, Sport, Gesundheitswesen, Wirtschaft, Bildung und Kino, um innovative und transformative Kundenlösungen bereitzustellen. Mit über 40 Jahren Erfahrung und einem vertrauenswürdigen Netzwerk aus etablierten Technologiepartnern bietet Sony Unternehmen mit seinem breiten Know-how-, Produkt- und Serviceportfolio einen echten Mehrwert und informiert, schult und begeistert deren Kunden.

Weitere Informationen finden Sie unter http://pro.sony.eu

Pressekontakt:

Sony Corporation

Herr – –

– –

– –

fon ..: –

web ..: https://pro.sony/de_DE/

email : press.europe@sony.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Seniorendarlehen – Rentnerdarlehen | Tel. 0421-83673100