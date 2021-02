OLED-Referenzmonitore von Sony mit prestigereichem Technology & Engineering Emmy® Award ausgezeichnet

Sony RGB-OLED-Technologie für Mastering-Anwendungen zur künstlerischen und technischen Kontrolle, zur Qualitätssicherung und Kundenvorführung setzt neue Maßstäbe

Paramus – 08. Februar 2021: Sony Electronics, einer der führenden Anbieter im Bereich Elektronik für Endverbraucher und professionelle Anwender, erhält den 72. Technology & Engineering Emmy® Award der National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS). Die angesehene Organisation zeichnete die OLED-Referenzmonitore von Sony für ihren speziellen Beitrag zur Mastering-Qualität in der Branche aus.

„Seit über zehn Jahren prägt unsere bahnbrechende OLED-Technologie den Bereich Monitoring-Anwendungen entscheidend mit“, erklärt Theresa Alesso, President, Pro Division, Sony Electronics. „Bei dieser besonderen Auszeichnung handelt es sich bereits um den zweiten Emmy Award für unsere BVM-OLED-Monitore. Das unterstreicht die führende Position von Sony in der Anzeigetechnologie für professionelle Anwendungen. Durch Innovation, Qualität und Fachwissen wollen wir noch besseres Content-Mastering ermöglichen.“

Sony brachte den OLED-Monitor BVM-X300 im Jahr 2015 auf den Markt. Er vereinte erstmals eine 4K-Auflösung, eine hohe Helligkeit mit einer maximalen Leuchtdichte von 1000 cd/m² sowie ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 in einem einzigen Gerät. Der Monitor trug erheblich zur Etablierung der 4K-HDR-Produktion bei und setzte aufgrund der herausragenden Kombination von Auflösung, hohem Dynamikbereich und breiter Farbskala neue Standards beim Mastering. Seine präzise Wiedergabe ermöglichte satte Schwarztöne und brillante Highlights gleichermaßen. Beim BVM-X300 zeigt sich umfassendes technisches Know-how, das die Branche revolutioniert hat und auch in weitere Display-Technologie-Angebote von Sony eingeflossen ist. Der BVM-HX310 beispielsweise weist eine identische Anzeigeleistung auf, wurde aber um zusätzliche Funktionen für Content Creation erweitert.

Sony Electronics hat in der Vergangenheit bereits mehrere Technology & Engineering Emmy® Awards erhalten – wie etwa für den OLED-Referenzmonitor BVM-E250 im Jahr 2012. Die Monitore wurden zudem mit weiteren bedeutenden Preisen ausgezeichnet. Überreicht wird der aktuelle Technology & Engineering Emmy® Award im Rahmen einer Feier, die zusammen mit der National Association of Broadcasters (NAB) auf der NAB Show am 10. Oktober 2021 abgehalten wird.

Die Technology & Engineering Emmy® Awards werden an Einzelpersonen, Unternehmen und wissenschaftliche oder technische Einrichtungen vergeben. Sie zeichnen Entwicklungen bzw. Standardisierungen im technischen Bereich aus, die entweder eine merkliche Verbesserung gegenüber bestehenden Verfahren darstellen oder derart innovativ sind, dass sie die Fernsehlandschaft nachhaltig verändern. Eine Jury aus hochqualifizierten TV-Technologieexperten beurteilt die eingereichten Branchenentwicklungen und entscheiden, welche gegebenenfalls für eine Auszeichnung infrage kommt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sony Corporation

Herr – –

– –

– –

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://pro.sony/de_DE/

email : press.europe@sony.com

Über die Sony Corporation

Die Sony Corporation ist ein kreatives Unterhaltungsunternehmen mit einer soliden technologischen Grundlage. Von Spiel- und Netzwerkservices bis hin zu Musik, Bildern, Elektronik, Halbleitern und Finanzdienstleistungen: Das Ziel von Sony ist es, die Welt durch Kreativität und Technologie mit Emotionen zu füllen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sony.net/

Über Sony Professional Solutions

Sony Professional Solutions ist Teil der Sony Corporation und unterstützt professionelle Anwender dabei, ihre Vision zu verwirklichen, indem die unglaubliche Kraft der Bilder eingesetzt wird. Mit der erfolgreichen Kombination aus innovativer Technologie und Branchenkenntnissen arbeitet Sony mit Unternehmen aus einer Vielzahl von Bereichen zusammen, einschließlich Medien und Rundfunk, Sport, Gesundheitswesen, Wirtschaft, Bildung und Kino, um innovative und transformative Kundenlösungen bereitzustellen. Mit über 40 Jahren Erfahrung und einem vertrauenswürdigen Netzwerk aus etablierten Technologiepartnern bietet Sony Unternehmen mit seinem breiten Know-how-, Produkt- und Serviceportfolio einen echten Mehrwert und informiert, schult und begeistert deren Kunden.

Weitere Informationen finden Sie unter http://pro.sony.eu

Pressekontakt:

Sony Corporation

Herr – –

– –

– –

fon ..: –

web ..: https://pro.sony/de_DE/

email : press.europe@sony.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Innovative Schaufelpatsche zur Waldbrandbekämpfung vorgestellt