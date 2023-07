IPPEN.MEDIENGRUPPE setzt neu auf Ferag

Starker Fokus auf höchste Servicequalität und eine nachhaltige Zusammenarbeit

(Hinwil/Zürich, Juli 2023). Mit der Konsolidierung von insgesamt fünf Standorten stärkt die Ippen.Mediengruppe ihre Position am Markt weiter und rüstet sich für eine nachhaltige Zukunft. Für die bis Ende 2024 geplanten Erweiterungen steht Ferag, Weltmarktführer im Bereich von Versandraumlösungen in der Printmedienproduktion, als starker Partner zur Seite.

Die Neuausrichtung und Zusammenführung von Ressourcen und Kompetenzen ist unumgänglich, um am Markt noch effizienter zu agieren und sich den sich stetig ändernden Herausforderungen der Branche zu stellen. Darüber hinaus sichert dieser Schritt die Produktion der Ippen-Mediengruppe für die nächsten 15-20 Jahre.

«Wir freuen uns ausserordentlich, die Ippen-Mediengruppe an den Standorten in Syke bei Bremen, Kassel, Hamm, Offenbach und Penzberg zu unserer Liste geschätzter und renommierter Kunden zählen zu dürfen», so Rainer Kerssens, Sales Director bei Ferag AG.

Das Engagement der Ferag AG für höchste Servicequalität und eine nachhaltige Zusammenarbeit deckt sich perfekt mit den Werten der Ippen-Mediengruppe und führt zwei marktführende Unternehmen in vertrauensvoller Partnerschaft zusammen. Die Versandraumtechnologie von Ferag gibt der Ippen-Mediengruppe das nötige Vertrauen, um sich auf die Bereitstellung erstklassiger Inhalte zu fokussieren, seine Position als führender Konzern im Bereich der Medienproduktion weiter zu stärken und um seinen Kunden den bestmöglichen Service zu bieten.

«Die neuen, mit den Anforderungen mitwachsenden Anlagen ermöglichen es der Ippen-Mediengruppe, eine breite Palette von Formaten und Beilagen zu verarbeiten, eine optimale, flexible Verarbeitungsgeschwindigkeit und Variabilität für die geplanten Produktionen zu gewährleisten und seinen Kunden noch individuellere und zielgerichtetere Angebote zu unterbreiten», so Kerssens.« Zudem wird ein umfassendes Service- und Wartungskonzept bereitgestellt, um die Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit der Anlagen zu sichern. Die Investition der Ippen.Mediengruppe umfasst 5 Linien und Retrofits».

Die Ippen-Mediengruppe bündelt die Online-Publishing-Aktivitäten der Mediengruppe Ippen für die gemeinsame Vermarktung. Mit Titeln wie der Frankfurter Rundschau, dem Münchner Merkur, BuzzFeed DACH oder Ingame.de ist die Ippen-Mediengruppe eines der größten Redaktionsnetzwerke Deutschlands – jeder zweite Internetnutzer in Deutschland surft auf einem der rund 80 Portale des Netzwerkes. Europaweit ist die Ippen-Mediengruppe das größte Netzwerk für regionale Publisher mit 9 eigenen und 12 Standorten von Partnern.

