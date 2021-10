Ein Nicht-Buddhist fragt Buddha – Neue ZEN-Unterweisungen

Der langjährige trediton-Autor Klaus Fahrendorf bringt den Lesern in „Ein Nicht-Buddhist fragt Buddha“ den Zen auf verständliche Weise näher.

Es handelt sich bei „Ein Nicht-Buddhist fragt Buddha“ nicht um eine systematische, lehrbuchartige Darstellung über Zen. Vielmehr enthält Klaus Fahrendorfs packendes Buch eine Sammlung von mündlichen, im Rahmen von mehrtägigen Meditationskursen (Sesshins) oder Meditationstagen (Zazenkais) gehaltenen Zen-Vorträgen (Teishos), die man am treffendsten als Motivationen beschreiben kann. Diese sprechen die wichtigen Kernpunkte im Zen und für die Praxis des Zazen an.

Fahrendorf stellt die wichtigsten Fragen zum Zen-Verständnis und zur Zen-Praxis in Abgrenzung zur sogenannten Achtsamkeitsmeditation und zur Ethik des Zen. Weiterhin bespricht er in seinem Buch die letzten Unterweisungen von Shakyamuni Buddha und Dôgen Zenji. Geschmackvolle Illustrationen von Michael Brucherseifer und Ulrike Rögner-Fahrendorf ergänzen den Text auf passende Weise.

Die in dem Buch „Ein Nicht-Buddhist fragt Buddha“ von Klaus Fahrendorf veröffentlichten Texte beruhen auf Unterweisungen, die in der Zeit von Juni 2018 bis November 2019 während mehrtägiger ZEN-Kurse oder an Meditationstagen gehalten wurden. Dieses Buch knüpft so an das erste Buch „Finde tiefen Glauben in dir selbst“ an. Die meisten Texte sind in sich geschlossen und – wenngleich chronologisch aufgeführt – in beliebiger Reihenfolge lesbar. Wie schon im letzten Buch des Autors („Wach da sein“) ist ein Glossar beigefügt, in dem wichtige Begriffe aus dem Zen erläutert werden. Ein Verzeichnis über die verwendete Literatur ist beigefügt.

