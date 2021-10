Mein Leben in einer Diktatur mit Augenzwinkern – Autobiografische Kurzgeschichten

Klaus Hennig lässt die Leser in „Mein Leben in einer Diktatur mit Augenzwinkern“ auf kurzweilige Weise in sein Leben blicken.

Klaus Hennig, der Autor dieses Buchs, „Mein Leben in einer Diktatur mit Augenzwinkern“, ist ein ehemaliger Judo Europameister aus der DDR. Er schafft es in diesem neuen Buch, seine unglaublichen Erfahrungen in einer Art und Weise zu schildern, welche die Leser nicht nur in den Bann ziehen, sondern ihnen das Gefühl geben wird, stets ein Teil der Geschichte zu sein.

Geboren 1944 als zweiter Lichtblick seiner beiden handwerklich begabten Eltern im schlesischen Breslau, entfaltete sich in seiner geschichtlichen Entwicklung jener charismatisch-humorvolle Schreibstil, der seine Leser mit einer ungewohnt spielerischen Leichtigkeit durch die Kapitel seiner Umsiedler Kindheit und späteren sportlichen Laufbahn als Judoka begleitet und dabei eine heitere Leseatmosphäre kreiert, die ein Erlebnis ist.

Klaus Hennigs Autorendebüt „Mein Leben in einer Diktatur mit Augenzwinkern“ umfasst 65 autobiografische Kurzgeschichten seiner oftmals abenteuerlichen Vergangenheit, die ihn auf seinem Weg über den Tellerrand hinaus blickend rund um den gesamten Erdball führte. Bis zum heutigen Tag ist ihm Zwang und Einengung in jeglicher Form zuwider, was ihm im Verlaufe seines Lebens oft Probleme bereiten sollte. Gleichzeitig hat es ihn aber auch das Kind im Manne bewahren und sein Lachen nie verlieren lassen.

„Mein Leben in einer Diktatur mit Augenzwinkern“ von Klaus Hennig ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36768-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

