naiv aber ehrlich – Mein Leben in Ost & West

„naiv aber ehrlich“ ist eine Sammlung von Kurzgeschichten aus der nicht nur für Deutschland historisch wichtigen Zeit vor und nach dem Mauerfall. Eine autobiografische Erzählung von Horst Klewe.

Der Autor Horst Klewe wurde kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs südlich von Berlin geboren und wuchs in einer armen Bergbauregion ohne Vater auf, da dieser dem Krieg zum Opfer gefallen war. Früh war sein Weg vorgezeichnet und er absolvierte eine Ausbildung im Bereich Bergbau. In seinem Buch erzählt er von seiner allen Widrigkeiten zum Trotz unbeschwerten Jugend und frühen Erwachsenenzeit. Eine Phase, die von Jugendstreichen, Ausbildung und Bergbau, Wehrdienst, Familiengründung, Studium und den Umzug nach Mecklenburg geprägt war.

Besonders deutlich wird im Buch der Stimmungswechsel, der auf eine genehmigte Geburtstagsreise in den Westen folgte. Denn nach diesem Erlebnis wollte Klewe seinen Kindern die Freiheit nicht länger verwehren. Leider bleibt der Familie die Ausreise verwehrt und so können sie erst nach dem Mauerfall 1989 im Westen Deutschlands einen Neuanfang wagen. Doch auch im neuen und freien Leben warten zahlreiche Herausforderungen auf die Familie. Mit Fleiß, Mut und Willen gelingt es Horst Klewe schließlich, ein Ingenieurbüro aufzubauen.

Der Autor stellt in seinem Buch das Leben in Ost und West mit einfachen Worten und allgemein verständlich dar, so dass dem Leser der Alltag in der Enge des Arbeiter- und Bauernstaates DDR bildlich vor Augen geführt wird. Klewe kritisiert offen das Unrecht, welches der Staat seiner eingesperrten Familie zufügte.

„naiv aber ehrlich“ von Horst Klewe ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20366-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

