strömungsfern – Poetische und verblüffend leichte Zeilen aus der ganzen Welt

In ihrem neuen Buch „strömungsfern“ veröffentlicht die Düsseldorfer Autorin Birgit Granzow eine Sammlung ihrer Gedichte. Spielerische und kluge Texte, die Momentaufnahmen des Alltags einfangen.

Die Autorin Birgit Granzow veröffentlicht ihr Buch nicht nur für Fans guter Gedichte. Sie richtet sich mit ihren Texten auch an Menschen, die schon lange keine Lyrik mehr gelesen haben. Wer das Buch aufschlägt, der begibt sich auf eine Reise um die Welt. Die Stopps liegen direkt am Rhein und in Berlin aber auch in Seoul, Bangkok oder Irland. Granzow hält in ihren Gedichten ihre Eindrücke fest, die sie auf zahlreichen Reisen bekommt. So begegnet der Leser Malern, Jägern, Passagieren, Trinkern, Stewardessen und sogar dem Unsichtbaren sowie Astronauten. Auf diese Weise wird man durch die Lektüre der rund 80 kurzen Texte zu einem „Reisenden ohne Koffer“.

Birgit Granzow stammt aus Düsseldorf und studierte in Berlin sowie in Erlangen. Heute publiziert sie regelmäßig Kurzgeschichten und Gedichte. Dabei sind ihre Texte stets Momentaufnahmen ihrer Reisen. Granzow ist Mitglied im Segeberger Kreis sowie Gründungsmitglied der Autorengruppe SatzZeichen.

„strömungsfern" von Birgit Granzow ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24632-4 zu bestellen.

