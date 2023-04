Integrierte Ökologie posiert global, mit „Be Heard, From Fengxian To The World“ breitet sich aus

Kürzlich posiert die integrierte Ökologie weltweit mit „Be Heard, From Fengxian To The World“.

Auf den riesigen Bildschirmen von Wahrzeichen in New York, Seoul, Bangkok, Dubai und Guangzhou zogen die Werbungen mit großartigen Ideen und auffälligen Slogans viele Passanten an. In nur zwei Wochen erlebten über 56 Millionen Menschen die Schönheit des Städtebaus und der Stadtentwicklung.

Das Leben im Wald der Stadt und das Leben in einer Waldstadt ähnelt dem zukünftigen Fengxian. Im Rahmen der Strategie „Neues Gebiet, neue Stadt, neue Landschaft, neue Wirtschaft und große Ökologie, großer Verkehr, großer Lebensunterhalt für die Menschen, große Daten“ legt Fengxian Wert auf die Integration von Ökologie, Leben und Produktion, die Integration von Form, Funktion und Industrie, die Integration von Planung, Bau und Betrieb und fördert die hochwertige Entwicklung der Integration von Produktion und Stadt, lebenswert und geeignet für die Industrie. Fengxian beschleunigt derzeit den Bau von drei ökologischen Kreisen, um eine glänzende Visitenkarte und ein einzigartiges Temperament der Fengxian New City zu schaffen. Der erste ökologische Kreis umfasst 10.000 Hektar zentrales Waldland, stärkt die ländlichen Charakteristika, respektiert die kulturellen Gene, baut den South Shanghai Central Park und formt den „Kern“ der Fengxian New City. Der zweite ökologische Kreis, der den 44 Kilometer langen grünen Ring der neuen Stadt als Träger nimmt, hebt die ökologische Priorität hervor und verkörpert die regionalen Merkmale, schafft einen öffentlichen Raum mit einer Breite von 100 Metern um die Stadt herum und baut den „Ring“ der neuen Stadt Fengxian auf. Der dritte ökologische Kreis, der Fengxian als Träger hat, baut Charakteristika und Modelle auf, verbessert energisch die Qualität der Begrünung, strebt eine nationale Waldstadt an und schafft eine „Stadt“ der neuen Stadt Fengxian.

In Zukunft wird Fengxian einen umfassenden ökologischen Aufbau vorantreiben, die wirtschaftliche Entwicklung, den Städtebau, die soziale Verwaltung, den Lebensunterhalt der Menschen und den Parteiaufbau koordinieren und modernere industrielle Systeme, eine schönere natürliche Ökologie, einen intimeren öffentlichen Dienst, eine fürsorglichere und tugendhaftere Kultur, einen bequemeren Verkehr und ein besseres Geschäftsumfeld schaffen.

