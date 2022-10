Unsere Eisdiele besingen Tommy O. & Elena Camena

Eine weitere Hymne an den Sommer

Wer mag es nicht? Sommer, Sonne und Urlaubsfeeling.

Eissorten zum Dahinschmelzen , Kaffee mit Keks, was will man mehr.

Verkauft wird nicht nur Eis, sondern auch ein Stück Glück. Die Auszeit mitten im Stress des Alltags.

All dies brachte Silke Herbst ( Elena Camena ) auf die Idee den Song “ Unsere Eisdiele “ zu schreiben. Es entstand ein sehr schönes und sommerliches Duett mit Tommy O.

Tommy O. & Elena Camena – Unsere Eisdiele

„Unsere Eisdiele“ ist eine Hommage an die eigene Stammeisdiele, den schönen Sommer und den netten Menschen, die dort verkehren. Die kleine Auszeit mit Urlaubsfeeling. Das können sicher viele Leser und Hörer nachvollziehen und bestätigen. Ein Lied aus dem richtigen Leben.

Die Zwei haben kürzlich den schönen Schlager „Flieg kleine Möwe“ heraus gebracht und Elena Camena als Solistin „Raus aus meinen Kopf“. Die Künstler leben in Schortns/ Norddeutschland, wobei Tommy ein gebürtiger Pfälzer ist. Die Liebe ist eben auch ein großer Zugvogel.

Tommy O. & Elena Camena – Unsere Eisdiele

Veröffentlichungsdatum: 4. Oktober 2022

Musik und Komposition: Peter Hobbie

Text: Silke Herbst

Label und Labelcode: Fripe Music, LC 24810

Mehr Infos zu den Interpreten gibt es im Internet auf www.tommy-o.de und www.silkeherbst.de und bei ihnen auf den sozialen Netzwerken

Info- und Bildquelle: Thomas Odermatt

