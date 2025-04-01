Goldpreis bis 2027

Der Goldpreis hat aufregende Zeiten hinter sich. Ein neues Gleichgewicht scheint sich einzupendeln.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Amex Exploration Inc. und Banyan Gold Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 02.06.2026, 14:15 Uhr Zürich/Berlin

Im Januar 2026 war der Preisanstieg beim Edelmetall enorm, so hoch wie seit September 1999 nicht mehr. Dann stürzte der Preis im März stark ab. Preisschwankungen sind an der Tagesordnung, aber ein neuer höherer Gleichgewichtszustand ist in Sicht. Denn die Anlegergemeinde hat sich zu einer sicheren Basis entwickelt. Gold-ETFs verzeichnen seit 2025 starke Zuflüsse. In China dürfen seit kurzem Versicherungsgesellschaften in Gold investieren. Dies allein sollte den weltweiten Goldmarkt anheizen.

Gold erwirtschaftet sichere Renditen. So beträgt die Rendite von Gold, gerechnet in chinesischen Yuan, seit der Gründung der Shanghai Gold Exchange eine jährliche Rendite von 9,8 Prozent. Auch indische Pensionsfonds investieren seit einiger Zeit in Gold und Silber. Das sind nicht zu unterschätzende Nachfragepositionen. Phasen niedriger Goldpreise sollten genutzt werden, um einzusteigen. Viele Analysten und Bankhäuser rechnen für 2027 mit einem möglichen neuen Rekordniveau beim Goldpreis.

Inflationsdruck ist vorhanden, unter anderem durch den Iran-Konflikt, der noch, man weiß es nicht, lange andauern kann. Die Fiskalpolitik in Europa und in den USA ist auch expansiv, was den Edelmetallen mehr Attraktivität verleiht, vor allem als Schutz vor dem Kaufkraftverlust des Fiat-Geldes. Ein Szenario, das dem Goldpreis zu schaffen machen könnte, wäre wenn es der Fed gelingen könnte, die Inflation zu senken. Aber dies birgt die Gefahr in sich, dass das Wirtschaftswachstum ins Stocken gerät. Investments in Gold und Goldunternehmen sollten Anleger jedenfalls ins Auge fassen, allein schon aus Gründen der Diversifizierung.

Amex Exploration (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/amex-exploration-inc/ -) zählt zu den beachtenswerten jungen Goldunternehmen. Im Blickpunkt stehen rentable Goldprojekte im bergbaufreundlichen Quebec. Große und hochgradige Goldvorkommen beherbergt vor allem das Goldprojekt Perron von Amex Exploration. Es ist zu 100 Prozent im Eigentum des Unternehmens und punktet mit einer hervorragenden Infrastruktur und einer positiven Machbarkeitsstudie. Die Erzaufbereitung soll in 2027 starten. Eine Privatplatzierung wird gerade frisches Geld in die Kasse spülen.

Banyan Gold (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold-corp/ -) besitzt im Yukon neben anderen Projekten das Flaggschiffprojekt AurMac, dieses umfasst 303 Quadratkilometer und profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur. Eine Privatplatzierung hat gerade frisches Geld in die Kasse von Banyan Gold gespült. Damit soll unter anderem das Bohrprogramm, das bereits schöne Ergebnisse gebracht hat, erweitert werden. Eine neue Mineralressourcenschätzung brachte gerade eine erfreuliche Erhöhung der gesamten angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen. Eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung wird voraussichtlich noch dieses Jahr kommen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Amex Exploration (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/amex-exploration-inc/ -) und Banyan Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/banyan-gold-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Banyan Gold, Amex Exploration,

https://www.elementum.de/de/news/chinesische-versicherer-investieren-in-gold.html;

https://www.resource-capital.ch/de/news/ansicht/re-monetarisierung-von-silber-in-indien/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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