Schwimmende Energieerzeugung, dank Uran

Der Einsatz schwimmender Kraftwerke in Griechenland wurde untersucht.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Energy Corp. und IsoEnergy Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 01.06.2026, 16:45 Uhr Zürich/Berlin

Bisher nutzte Griechenland die Kernenergie nicht. Die potenzielle Rolle von kleinen modularen Reaktoren steht nun im Blickpunkt. Und auch schwimmende Reaktoren könnten eine Option sein. Denn Griechenland besitzt eine lange maritime Tradition und daher stehen eine gut ausgebaute Hafeninfrastruktur und eine starke Schiffsbauindustrie zur Verfügung. Griechenland besitzt viele Inseln, die bewohnt sind und die Notwendigkeit von Wasserentsalzung steigt. Zudem verfolgt das Land auch Klimaziele wie so viele andere Staaten.

Atomenergie im Energiemix gehört dazu. Bevor es schwimmende Kernkraftwerke in Griechenland gibt, müssen noch politische, finanzielle, gesellschaftliche und regulatorische Fragen geklärt werden. Eine Studie geht davon aus, dass die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, die technische Machbarkeit sei nicht die große Herausforderung. Russland ist da schon weiter, die Serienfertigung für schwimmende Kraftwerkseinheiten läuft bereits. Geplant ist eine Flotte schwimmender Kernkraftwerke, die erste Reaktoreinheit ist gefertigt.

Laut Plan sollen vier russische schwimmende Kraftwerkseinheiten den Kupferbergbau im Kreis Tschukotka mit Energie versorgen. Ein erstes schwimmendes Kraftwerk ist dort seit 2020 bereits in Betrieb. Kohlenstofffreie Energie für industrielle Produktion einzusetzen, spart natürlich die Emission von vielen Tonnen Treibhausgasen. Seit 2020 hat die „Akademik Lomonossow“ im Kupferbergwerk in Tschukotka mehr als 1,2 Milliarden kWh Strom erzeugt und mehr als 400.000 Tonnen Treibhausgase vermieden.

Uranium Energy (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ -) besitzt diversifizierte Uranbestände sowie ISR-Uranprojekte in den USA, weitere Projekte liegen in Kanada. Uranabbau, -verarbeitung, -raffination und -umwandlung gehören zum Geschäft. Das Unternehmen ist schuldenfrei. Mit dem Produktionsstart bei der Burke Hollow-Liegenschaft betreibt das Unternehmen nun zwei seiner drei ISR-Produktionsplattformen in den USA.

IsoEnergy (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ -) gilt als Uranproduzent, der zeitnah in Produktion gehen könnte, und verfügt in Saskatchewan über hochgradige Uranliegenschaften. Weitere Uranprojekte befinden sich in Australien, Argentinien und in den USA. Besonders hochwertig ist das Larocque East-Projekt im Athabascabecken in Saskatchewan, das zudem mit einer flachen Mineralisierung und bester Infrastruktur glänzt. Neueste Bohrergebnisse zeigen wieder die hochgradige Uranmineralisierung auf. Mehrere Gebiete im Portfolio von IsoEnergy gehören laut einer Umfrage des Fraser Instituts zu den weltweit führenden Regionen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-04/.

Quellen: IsoEnergy, Uranium Energy,

https://www.world-nuclear-news.org/articles/first-ritm-200c-reactor-unit-manufactured-for-floating-power-plant;

https://www.world-nuclear-news.org/articles/floating-nuclear-power-plants-realistic-for-greece;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-04/.

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