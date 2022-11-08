Starke Treffer und gewaltiges Bohrprogramm für weitere News!

Beim laufenden ,Infill‘- und Ressourcenerweiterungsprogramm in der hochgradigen Zone trifft diese Firma unterhalb und innerhalb seiner geplanten Tagebauhülle auf neue Chancen für…

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Gold X2 Mining Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Gold X2 Mining Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 1. Juni 2026, 5:31 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Goldmarkt bleibt 2026 ein Markt der starken Gegensätze: Auf der einen Seite drücken hohe US-Staatsanleiherenditen, ein phasenweise fester US-Dollar und die Sorge vor einem längeren Hochzinsumfeld immer wieder auf die Stimmung. Auf der anderen Seite wächst genau daraus ein Umfeld, in dem Gold als Sicherheits-, Vertrauens- und Krisenmetall seine besondere Rolle erneut ausspielen kann.

Denn dauerhaft hohe Zinsen können die US-Wirtschaft bremsen, während steigende Staatsschulden, geopolitische Spannungen und strukturelle Zentralbankkäufe die langfristige Nachfrage nach Gold stützen. Nach Angaben des World Gold Council kauften Zentralbanken im ersten Quartal 2026 netto rund 244 Tonnen Gold. Damit blieb die offizielle Goldnachfrage auch bei hohen Goldpreisen auf einem sehr hohen Niveau.

In genau dieses Umfeld fällt eine Reihe starker Nachrichten von…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Pflichtangaben, Quellen, Methodik und Risikohinweise

Quellenbasis

o Gold X2 Mining Inc.: Pressemitteilung vom 20. Mai 2026 zu 27,0 m mit 3,87 g/t Au aus MQD-26-380.

o Gold X2 Mining Inc.: Pressemitteilung vom 13. Mai 2026 zu 60,7 m mit 1,51 g/t Au aus MQD-26-343.

o Gold X2 Mining Inc.: Pressemitteilung vom 5. Mai 2026 zum auf 160.000 m erweiterten Bohrprogramm 2026.

o Gold X2 Mining Inc.: Unternehmenspräsentation und NI-43-101-nahe Ressourcenangaben zum ,Moss‘ Gold Project, Stand Januar 2026.

o World Gold Council: Gold Demand Trends Q1 2026, Zentralbanknachfrage.

o Intro-/Symbolbild: KI-generiert. Alle Unternehmensgrafiken/Bilder: Gold X2 Mining Inc.; Zentralbank-Goldgrafik: World Gold Council.

Methodik und Annahmen

Diese Veröffentlichung beruht auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen, Präsentationen, technischen Berichten bzw. NI-43-101-bezogenen Angaben des Emittenten sowie allgemein zugänglichen Marktdaten. Die Einordnung erfolgt qualitativ. Es wurde kein eigenes Kursmodell, kein eigenes Bewertungsmodell und keine unabhängige technische Prüfung erstellt. Technische Angaben zu Ressourcen, Bohrergebnissen, RPEEE, Bohrabschnitten und Qualified-Person-Freigaben beruhen auf Angaben des Unternehmens.

Bohrabschnitte sind, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, keine garantierten wahren Mächtigkeiten. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven. Für abgeleitete Ressourcen besteht eine höhere geologische Unsicherheit. Es kann nicht garantiert werden, dass sie durch weitere Arbeiten in höhere Kategorien überführt werden.

Update-Policy: Für diese Veröffentlichung ist kein regelmäßiges Update geplant. Einschätzungen können sich bei neuen Unternehmensmeldungen, neuen technischen Studien, veränderten Metallpreisen, veränderten Kapitalmarktbedingungen oder regulatorischen Änderungen jederzeit ändern.

Interessenkonflikte und Vergütung

Diese Veröffentlichung ist Werbung/Marketingmitteilung und wurde im Auftrag von Gold X2 Mining Inc. erstellt. Swiss Resource Capital AG unterhält einen entgeltlichen Investor-Relations-Vertrag mit Gold X2 Mining Inc. und vergütet JS Research GmbH für Erstellung und Verbreitung dieser Veröffentlichung. Dadurch besteht ein erheblicher Interessenkonflikt.

JS Research GmbH und der Autor unterhalten nach vorliegenden Angaben kein direktes Beratungsmandat mit Gold X2 Mining Inc., die Vergütung erfolgt über Swiss Resource Capital AG. Eigene Positionen von JS Research GmbH/Autor: keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von mindestens 0,5 % am Aktienkapital des Emittenten zum Zeitpunkt der Erstellung. Market-Making- oder Investment-Banking-Beziehungen: keine. Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an JS Research GmbH oder Swiss Resource Capital AG: nein.

JS Research GmbH, der Autor, verbundene Personen, Auftraggeber oder nahestehende Dritte können künftig jederzeit ohne vorherige Ankündigung Aktien oder darauf bezogene Finanzinstrumente erwerben oder veräußern. Solche Transaktionen können den Kurs beeinflussen. Leser sollten diesen Interessenkonflikt bei der Bewertung der Veröffentlichung zwingend berücksichtigen.

Risikohinweise

Investitionen in Rohstoff-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind hochspekulativ. Es besteht ein erhebliches Risiko bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Besondere Risiken sind unter anderem Explorationsrisiken, Ressourcen- und Reservenrisiken, technische Studienrisiken, Finanzierungsrisiken, Verwässerungsrisiken, Rohstoffpreisrisiken, Währungsrisiken, Liquiditätsrisiken, Genehmigungsrisiken, Umwelt- und ESG-Risiken, Standort- und Länderrisiken, politische Risiken, Projektverzögerungen, Kostensteigerungen, operative Risiken, Abhängigkeit von Schlüsselpersonen sowie allgemeine Kapitalmarktrisiken.

Positive Bohrergebnisse, Ressourcenschätzungen oder Projektpläne stellen keine Garantie für eine wirtschaftliche Minenentwicklung dar. Eine spätere Produktion, Finanzierung, Genehmigung oder profitable Umsetzung kann nicht zugesichert werden. Frühere Wertentwicklungen, genannte Chancen oder dargestellte Szenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen.

Rechtliche Hinweise / Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung stellt ausdrücklich keine Finanzanalyse im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, keine unabhängige Anlageempfehlung, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich um eine bezahlte werbliche Veröffentlichung/Marketingmitteilung mit eindeutig werblichem Charakter.

Die Angaben wurden nach bestem Wissen und mit angemessener Sorgfalt aus Quellen zusammengestellt, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig angesehen wurden. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit der Angaben wird jedoch nicht übernommen. Dies gilt insbesondere für Unternehmensangaben, technische Daten, Ressourcenangaben, Bohrergebnisse, Marktpreise, Charts, Wechselkurse und Zukunftsaussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Gründe hierfür können unter anderem geologische, technische, finanzielle, regulatorische, politische, operative oder marktbezogene Faktoren sein.

Zwischen Leser und JS Research GmbH, Autor oder Auftraggeber kommt durch diese Veröffentlichung kein Beratungs-, Auskunfts- oder Vertragsverhältnis zustande. Anlageentscheidungen sollten ausschließlich auf Grundlage eigener Recherche und nach Beratung durch eine qualifizierte Fachperson getroffen werden.

Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt. Diese Anzeige bedeutet nicht, dass die BaFin die Veröffentlichung, den Inhalt, die Methodik, die Aussagen oder den Emittenten geprüft oder gebilligt hat.

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