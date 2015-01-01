Wir suchen neue Partner in Österreich

Wir sind gerne persönlich bei unseren Kunden.

Wunderhex ist auf der Suche nach neuen Kooperationspartnern und Vertriebsmöglichkeiten in ganz Österreich. Als familiengeführtes Unternehmen bieten wir Aromaseifen, Geschenksets und liebevoll ausgewählte Wohlfühlprodukte, wie Tee& Kaffee, die sich ideal als kleine Aufmerksamkeit, Geschenkidee oder hochwertiges Zusatzangebot eignen.

Besonders interessant sind für uns Kooperationen mit Cafés, Hotels, Studios, Sportvereinen, Altersheimen, Wellnessbetrieben, Boutiquen, Friseursalons, Betriebsräten, Gewerkschaften, Vereinen oder regionalen Geschäften, die ihren Kundinnen und Kunden, Gästen, Mitgliedern oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwas Besonderes anbieten möchten. Unsere Produkte eignen sich hervorragend als Gastgeschenke, Mitarbeitergeschenke, saisonale Aufmerksamkeiten, kleine Verkaufsartikel im Kassenbereich oder als individuelle Geschenkideen für Veranstaltungen, Jubiläen und Feiern.

Neben unserer starken Online-Präsenz setzt Wunderhex bewusst auch auf den direkten Kontakt mit Menschen. Deshalb präsentieren wir unsere Produkte regelmäßig offline bei Straßenfesten, Sportveranstaltungen, Vereinsaktivitäten, Grätzelfesten, regionalen Märkten und verschiedenen Events. Dort erreichen wir Kundinnen und Kunden persönlich, schaffen Aufmerksamkeit für unsere Partner und bringen unsere Produkte direkt zu den Menschen.

Ein besonders wichtiger Teil unserer Unternehmensphilosophie ist der verantwortungsvolle Umgang mit unserer Lieferkette. Wir achten bewusst darauf, mit Produzentinnen und Produzenten zusammenzuarbeiten, die faire und soziale Arbeitsbedingungen bieten. Nachhaltigkeit bedeutet für uns nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch ein respektvoller und verantwortungsvoller Umgang mit den Menschen hinter den Produkten. Qualität, Transparenz und soziale Verantwortung stehen deshalb bei der Auswahl unserer Partner im Mittelpunkt.

Wir möchten Kooperationspartnern flexible Möglichkeiten bieten – vom kleinen Verkaufsdisplay bis hin zu individuell zusammengestellten Geschenkpaketen für Mitarbeiter, Mitglieder, Gäste oder Veranstaltungen. Auch gemeinsame Werbeaktionen, regionale Kooperationen und personalisierte Lösungen sind möglich.

Wunderhex steht für kreative Geschenkideen, natürliche Inspiration und persönliche Zusammenarbeit. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit regionalen Partnern neue Möglichkeiten zu schaffen und Menschen mit besonderen Produkten Freude zu bereiten.

Wenn Sie Interesse an einer Zusammenarbeit oder am Vertrieb unserer Produkte haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Gemeinsam entwickeln wir individuelle Konzepte, die perfekt zu Ihrem Unternehmen, Verein, Betrieb oder Ihrer Einrichtung passen.

Weitere Informationen: www.wunderhex.eu

Schreiben Sie uns an: info@wunderhex.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wunderhex

Frau Katarzyna Macalik

Belghofergasse 51-53

1120 Wien

Österreich

fon ..: +4368120697516

web ..: https://www.wunderhex.eu

email : info@wunderhex.eu

Wunderhex ist ein familiengeführtes Unternehmen aus Österreich, das sich auf Geschenkideen, Aromaseifen und liebevoll ausgewählte Wohlfühlprodukte, wie Tee & Kaffee, spezialisiert hat. Mit viel Leidenschaft verbindet Wunderhex natürliche Inspiration, modernes Design und besondere Duftwelten zu Produkten, die den Alltag verschönern. Nachhaltigkeit, Solidarität,Kreativität und persönliche Kundennähe stehen dabei im Mittelpunkt der Marke.

Pressekontakt:

Wunderhex – Katarzyna Macalik

Frau Katarzyna Macalik

Belghofergasse 51-53

1120 Wien

fon ..: +4368120697516

email : info@wunderhex.eu

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