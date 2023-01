Reply als spezialisierter „Solutions Partner“ im Microsoft Cloud Partner Programm mehrfach ausgezeichnet

Reply erwirbt 6″Solutions Partner“-Spezialisierungen und stellt so die Expertise im Bereich der Microsoft Cloud-Lösungen mit Fokus auf Innovation und Unternehmenserfolg unter Beweis.

Reply, fokussiert auf neue Kommunikationskanäle und digitale Medien, zählt zu den ersten globalen Microsoft-Partnern, die alle sechs Microsoft „Solutions Partner“-Spezialisierungen im Rahmen des neu eingeführten Microsoft Cloud Partner Programms erreichen.

Die Spezialisierungen zeigen, wie erfolgreich Reply Lösungen für Unternehmen in den Microsoft Cloud-Lösungsbereichen Azure Infrastruktur, Daten & Künstliche Intelligenz, Digital & App Innovation, Modern Work und Security für Geschäftsanwendungen bereitstellt. Die sechs erzielten „Solutions Partner“-Spezialisierungen umfassen:

o Solutions Partner for Infrastructure (Azure)

o Solutions Partner for Data and AI (Azure)

o Solutions Partner for Digital and App Innovation (Azure)

o Solutions Partner for Security

o Solutions Partner for Modern Work

o Solutions Partner for Business Applications

Die Auszeichnungen ersetzen die bisherigen Microsoft Gold- und Silber-Kompetenzen für Partner, die Microsoft anhand von Faktoren wie Leistung, Qualifikation und Unternehmenserfolg vergibt.

„Wir fühlen uns geehrt, alle sechs verfügbaren Partnerauszeichnungen zu erhalten. Sie belegen die Kompetenz und Erfahrung unserer Teams als auch die für unsere Kunden erzielten Geschäftsergebnisse. Die Anerkennung bestätigt eindrucksvoll die Partnerschaft mit Microsoft und unterstreicht den Erfolg unserer Teams, die innovative und transformative Projekte für unsere internationalen Klienten umsetzen“, erläutert Filippo Rizzante, CTO von Reply. „Wir bauen unsere Partnerschaft mit Microsoft weiter aus, und unterstützen Kunden auf ihrem Weg, mit der Cloud mehr zu erreichen.“

Diese Qualifikation ergänzt das bereits umfangreiche Lösungs- und Dienstleistungsportfolio von Reply, das Geschäftskunden skalierbare Lösungen bietet, Investitionen in Microsoft-Technologien maximiert und bei der digitalen Transformation begleitet.

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

