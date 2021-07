Userlane als Finalist des Microsoft Partner of the Year Award 2021 ausgezeichnet

Userlane gehört zu den Finalisten des „Microsoft Partner of the Year Awards 2021“

München, 9. Juli 2021 – Userlane hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen zu den Finalisten des „Microsoft Partner of the Year Awards 2021“ gehört. Das Unternehmen wurde aus einem globalen Feld von Top-Microsoft-Partnern für seine herausragenden Leistungen bei der Innovation und Implementierung von Kundenlösungen auf Basis von Microsoft-Technologie ausgezeichnet.

„Wir haben bisher eine unglaubliche Reise mit Microsoft erlebt und fühlen uns durch diese Anerkennung geehrt. Wir freuen uns sehr darauf, unsere globale Präsenz gemeinsam mit Microsoft weiter auszubauen“, kommentiert Userlane-Mitgründer Hartmut Hahn die Auszeichnung.

Mit den Microsoft Partner of the Year Awards werden Microsoft-Partner ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr herausragende Microsoft-basierte Lösungen entwickelt und geliefert haben. Die Auszeichnungen wurden in verschiedenen Kategorien vergeben, wobei die Preisträger aus über 4.400 eingereichten Nominierungen aus mehr als 100 Ländern weltweit ausgewählt wurden. Userlane wurde für die Bereitstellung herausragender Lösungen und Dienstleistungen in Deutschland ausgezeichnet.

„Es ist mir eine Ehre, die Gewinner und Finalisten der Microsoft Partner of the Year Awards 2021 bekannt zu geben“, sagt Rodney Clark, Corporate Vice President, Global Partner Solutions, Channel Sales und Channel Chief, Microsoft. „Diese bemerkenswerten Partner haben ein tiefes Engagement für die Entwicklung von Weltklasse-Lösungen für Kunden gezeigt – von der Cloud bis zum Internet – und repräsentieren einige der besten und intelligentesten, die unser Ökosystem zu bieten hat.“

Weitere Informationen zu Userlane finden Sie unter https://www.userlane.com sowie zum Microsoft Partner Award hier: https://partner.microsoft.com/de-at/inspire/awards

Über Userlane

Userlane ist eine Digital Adoption Plattform, die Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt: Die Software-as-a-service ermöglicht es Nutzern, sofort jede browserbasierte Anwendung bedienen zu können – ganz ohne Vorkenntnisse. Kern der Technologie sind interaktive Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die sich über die jeweilige webbasierte Software legen lassen und User direkt in der Anwendung durch sämtliche Prozesse führen. Userlane automatisiert damit u.a. Software-Schulungen und optimiert dadurch nicht nur das Onboarding von Mitarbeitern, sondern deren Bereitschaft zur Digital Adoption. Begleitend dazu bietet die Plattform einen konstanten, individuellen Performance Support und unterstützt so das Change Management beim einzelnen Mitarbeiter sowie dem gesamten Unternehmen. Die Digitalisierungserfahrung wird so userfreundlich gestaltet und die Bereitschaft zur „Digital Adoption“ erhöht.

Userlane belegt Platz 26 auf der FAZ-Liste deutscher Top-Companies. Unternehmen verschiedenster Branchen wie Allianz, BASF, Commerzbank, Deutsche Bahn, Mercedes und auch Öffentliche Einrichtungen wie die Stadt München setzen auf die Software Adoption Plattform.

Hartmut Hahn (CEO und Co-Founder) sowie Felix Eichler (CTO und Co-Founder) leiten das Unternehmen, das 2015 gegründet und bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, u.a. mit dem CEBIT Award, Learntec 2018 Innovation Award, dem Disruptive Technology Award, dem HR Start-up Award und dem BMWi Digital Award.



