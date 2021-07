Deckenventilatoren mit Licht – Eine Kombination für doppelten Komfort

Vorteile und Informationen von beleuchteten LED Deckenventilatoren.

Deckenventilatoren sind unter allen Ventilator-Typen besonders beliebt und gerade in tropischen Regionen schon Teil der üblichen Ausstattung vieler Häuser.

Im Gegensatz zu aufstellbaren Varianten sind Deckenventilatoren deutlich größer, bringen dafür aber jede Menge Vorteile mit sich.

Neben der dringend benötigten Erfrischung im Sommer sind sie auch im Winter von Nutzen:

Durch die Luftbewegung und Verteilung der normalerweise aufsteigenden Wärme senken sie anfallende Heizkosten wesentlich.

Dazu überzeugen Deckenventilatoren mit ihrem dekorativen Charakter, der zur Gesamtästhetik eines jeden Raumes beisteuern kann.

Durch ihre Position an der Zimmerdecke kollidieren Standard-Deckenventilatoren teils mit angebrachten Lampen.

Um dies zu umgehen, hat sich während der letzten Jahre eine Kombination der beiden Geräte bewährt.

Deckenventilatoren mit Licht vereinen die Funktionen beider Vorrichtungen in einer praktischen Anlage.

Neben dem platzsparenden Effekt ist ein solches Ensemble darüber hinaus ein eleganter Blickfang. Ganz individuell können auch spezielle oder farbenfrohe Stücke erworben werden.

Normale Deckenleuchten dagegen sind in vielen Fällen nicht aufmerksamkeitserregend und erfüllen lediglich ihren Zweck.

Vorteile der beleuchteten Deckenventilatoren

Mittels der Deckenventilatoren mit Licht lassen sich gleichzeitig Platz und anfallende Kosten sparen. Anstatt zweier separater Käufe und Einbauten ist für ansprechende Beleuchtung sowie Klimatisierung eines Raumes nur noch ein Gerät von Nöten. Selbstverständlich können beide Funktionen unabhängig voneinander gesteuert werden. Je nach Belieben gibt es verschiedenste Ausführungen solcher Deckenleuchten. Bei integrierten LED-Leuchten sind Lichtstärke und Farbtemperatur verstellbar. Unter anderem sind warmes, natürliches oder auch kaltweißes Licht möglich. Auch die Helligkeit lässt sich bei vielen Modellen verändern, nach Wunsch kann das Licht gedimmt werden. Für die Bedienung des Ventilators ist die Geschwindigkeit der Umdrehungen stufenweise variierbar. Deckenventilatoren mit Beleuchtung eignen sich für den Wohnbereich, ein Schlaf- oder Arbeitszimmer. Sie sind hierbei sehr leise und stören weder einen leichten Schlaf, noch unterbrechen sie konzentriertes Arbeiten und bieten stets einen angenehmen Luftzug. Ihre moderne Optik verleiht dem Raum einen gewissen Flair und ergänzt das Gesamtdesign.

– Deckenventilatoren sind in größeren Dimensionen verfügbar als stehende Modelle

– Durch die Montage an der Decke wird die Luft durch den gesamten Raum geblasen

– Deckenventilatoren mit Beleuchtung kombinieren die besten Funktionen zweier Geräte

– Dank vielfältiger Auswahloptionen sind die Deckenventilatoren an den Stil des Zimmers anpassbar und verleihen einen zusätzlichen Charme

– Deckenventilatoren mit Fernbedienung sind ohne großen Aufwand mit einem Klick bedienbar

Aufbau und Funktionsweise

Ebenso einfach, wie ein herkömmlicher Deckenventilator, wird auch das Modell mit Beleuchtung installiert.

Der Anschluss erfolgt über den Deckenauslass. Durch die vergleichsweise niedrige Zahl der benötigen Umdrehungen verbrauchen Ventilatoren an der Decke trotz ihrer Größe nicht mehr Strom als Standventilatoren.

Per Fernbedienung werden das Licht und die Ventilator-Funktion eingestellt und kontrolliert. Welche Funktionen sich auf diese Weise steuern lassen, ist abhängig von dem jeweiligen Modell.

Einige Varianten verfügen über mehr Variabilität als andere. Allen gemeinsam ist der Vorzug der simplen Handhabung. Viele Ausführungen dieser Deckenventilatoren sind mit LED-Lichtquellen ausgestattet.

Sie sind dank der Effizienz und Langlebigkeit besonders beliebt. Dazu sind LED-Leuchtmittel preisgünstig und umweltschonend. Es gibt jedoch auch Optionen mit genormter Fassung, die den eigenständigen Einbau einer LED-Lampe zulassen.

