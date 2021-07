Wajos Gin Tasting – Deutschlands erfolgreichstes Gin Tasting geht in die zweite Runde

Buntes Schirmchen, knalliger Strohhalm und die obligatorische Frucht am Glasrand?

Nein, Sommer-Drinks haben weit mehr zu bieten – und Gin auch! Das beweist Wajos mit

dem zweiten Gin-Tasting.

Man nehme 10 außergewöhnliche Bar-Spezialitäten, kombiniere sie mit leckeren Zutaten, Star-Barkeeper Nic Shanker, Master-Sommelier Justin Leone und einem Video – fertig ist das Wajos Online-Gin-Tasting. Aber nicht irgendeins: Dieses Tasting dreht sich rund um Sommer, Sonne und die perfekten Drinks, die das Beach Bar Feeling direkt nach Hause bringen!

Mehr noch: Nachdem das Feinkostunternehmen im ersten Gin-Tasting die Herstellung des Gins und die verschiedensten Botanicals thematisiert hat, dreht sich bei diesem Tasting alles um die Sensorik dieser Barspezialität – das Riechen, Schmecken und den Genuss mit allen Sinnen.

Das Besondere: Am 16. Juli ist das Online Tasting live auf dem YouTube-Kanal von Wajos zu sehen. Alle, die sich das Gin Set im Wajos Online-Shop, im Store oder bei einem Wajos Händler gekauft haben, können sich also live dazu schalten und gemeinsam mit Wajos, Nic Shanker (unter anderem bekannt aus der Vox-Sendung „First Dates“) und Master-Sommelier Justin Leone (bekannt als Wein-Bestseller-Autor und Tutor für Wein bei der „Meisterklasse“) das wahrscheinlich leckerste, kreativste und informativste Sommer-Tasting überhaupt erleben. Ein Muss für alle Gin-Liebhaber, Hobby-Barkeeper und alle, die nicht nur gerne leckere Drinks genießen, sondern auch in die spannende Welt des Bar-Getränks Nr. 1 eintauchen möchten. Aber auch für alle, die auf der Suche nach einem besonderen Geschenk sind, ist dieses Gin Geschenkset ein echter Volltreffer.

Keine Zeit am 16. Juli? Kein Problem, denn das Tasting-Set sowie das dazugehörige Video sind

auch danach weiterhin online verfügbar und können jeder Zeit on-Demand erlebt werden.

Oder aber, Sie möchten das Tasting-Set nur zum Probieren nutzen, um die Vielseitigkeit der

Wajos Gin-Spezialitäten zu entdecken? Auch das das ist kein Problem, denn mit den Tasting-

Sets sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Dann können Sie den im Set beiliegenden Flyer, mit Cocktails von Nic Shanker, einfach als Inspiration für leckere Gin Tonic Rezepte und Cocktails nutzen.

Übrigens: Neben den Gin-Tastings bietet Wajos auch weitere Online-Tastings an – z.B. ein

BBQ-Tasting mit Jumbo Schreiner (bekannt als Tester bei Galileo auf Pro7).

Neugierig? Dann informieren Sie sich einfach online unter https://www.wajos.de/pages/gin-tasting und erleben Sie einen besonderes Gin-Tasting mit Spaß, Unterhaltung, Information und Genuss.

