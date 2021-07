Spielepublisher GAWOONI PLC startet eigenes Gaming-Portal

Das GAWOONI PLC Spieleportal positioniert sich erfolgreich und baut eine Brücke zwischen dem westlichen und dem östlichen Spielemarkt.

GAWOONI PLC ist Entwickler und Hersteller für Mobile Games (für Smartphones/Tablets) sowie für Online-Games (für PCs/Browsers) und hat sich erfolgreich im internationalen Games Markt positioniert.

Weltweit werden mit Spielen mehr als 150 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, was einem jährlichem Wachstum von 7% – 8% entspricht. Mobile Games machen knapp 50% des Gesamtumsatzes aus.

Mehr als 2 Milliarden Menschen besitzen ein Smartphone und nutzen dieses sehr oft für Spiele. GAWOONI PLC sieht darin ein enormes weltweites Potential.

Online Gaming Plattform

Die große Anzahl an Gamern, die vor allem in den asiatischen Ländern schnell und stetig zunimmt, ist die ideale Ausgangsbedingung für die Online-Gaming- Platform von GAWOONI PLC.

Über die Plattform gawooni.games können Gamer mit Millionen von anderen Gamern in Kontakt treten und haben Zugriff auf alle GAWOONI Spiele sowie auf Spiele von Drittanbietern.

Neu hinzukommen werden dieses Jahr die weltweit wichtigen Spieltrends eSports und Blockchain basiertes Gaming.

Blockchain basiertes Gaming

Die Idee des Blockchain Gaming ist es, mit Hilfe der Blockchain-Technologie NFTs (non-fungible tokens) zu erstellen. Die NFTs identifizieren digitale Objekte und verifizieren deren Einzigartigkeit, Authentizität und Seltenheit. Spieler können mit den digitalen Objekten handeln und damit Geld verdienen. Spielen wird zur Investition.

Die Finanzierung des Gaming-Portals erfolg über Einnahmen der Ingame-Käufe sowie Werbungen in den Spielen und auf dem Portal. In bereits erfolgreich durchgeführten Werbeaktionen mit bekannten Markenunternehmen wurde gezeigt, wie wichtig die Verbindung zwischen Gaming und Markenkommunikation ist.

GAWOONI PLC wird auch in Zukunft nach neuen Wegen suchen, um seinen Gamern eine ideale Plattform mit den modernsten Technologien anbieten zu können.

Mehr Infos unter: www.gawooni.games und www.gawooni.company

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GAWOONI PLC

Herr Frank Holz

170 Edmund Street 170

B3 2HB Birmingham

Großbritannien

fon ..: +49 69 34700918

web ..: http://www.gawooni.company

email : info@gawooni.com

GAWOONI ist Entwickler und Publisher für Mobile Games (Smartphones, Tablets) und Online Games (PC / Browser). Neben Europa liegt ein besonder Fokus auf den digitalen Wachstumsmärkte Südostasiens und Indiens. Das macht GAWOONI zu einem einzigartigen Player unter den westlichen Spieleherstellern. So wird eine eine Brücke zwischen dem westlichen und dem asiatischen Spielemarkt gebaut. GAWOONI betreibt eine eigene Online Gaming Plattform gawooni.games in mehr als 20 Sprachen, einschließlich aller relevanten asiatischen Sprachen. Entwicklungsteams aus Europa, Indien und Südostasien entwickeln zusammen internationale und innovative Spielkonzepten.

GAWOONI reagiert sehr schnell auf Trends im Gaming-Segment. eSports und blockchain Gaming ist daher ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie. Als anerkannter Experte für Promotion-Spiele arbeitet GAWOONI intensiv mit namhaften Markenunternehmen an innovativen Spielen zur Verkaufsförderung.



