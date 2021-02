Homeday startet eigenes Baufinanzierungsangebot

Homeday erweitert sein Angebot um Immobilienfinanzierungen. Ab sofort können Käufer bei Homeday auch ihre Wunschimmobilie finanzieren.

Berlin, 9. Februar 2021 – Homeday erweitert sein Angebot um Immobilienfinanzierungen. Ab sofort können Käufer bei Homeday auch ihre Wunschimmobilie finanzieren. Dies umfasst Finanzierungen für Bauvorhaben, Neubauten, Bestandsimmobilien und Modernisierungsmaßnahmen sowie Anschlussfinanzierungen.

Homeday erweitert damit seine Kerndienstleistungen und bietet nun alles aus einer Hand. In der alten Immobilienwelt mussten Kaufinteressenten in der Regel aufwändig alle Unterlagen nochmals zusammenstellen und dann an einen externen Finanzierungspartner senden. Auf der Homeday-Technologieplattform passiert dies auf einen Klick. Dadurch beschleunigt Homeday den Ablauf, reduziert Komplexität, minimiert Aufwand für alle Beteiligten. „Unsere Immobilienkäufer profitieren nun auf Wunsch von einem voll integrierten digitalen Prozess und haben deutlich weniger Abstimmungsbedarf. Außerdem sparen wir Zeit, was vor allem für Verkäufer wichtig ist“, sagt Steffen Wicker, Gründer und CEO von Homeday. „Auf diese Weise bringen wir Innovation in den Markt und machen Immobilientransaktionen für alle Beteiligten nochmals einfacher und schneller.“

Homeday agiert als unabhängiger Finanzierungsvermittler und greift bereits zum Start auf die Angebote von mehr als 400 Finanzierungspartnern in ganz Deutschland zu. Auf diese Weise kann das Unternehmen einen umfassenden Finanzierungsvergleich bieten. Eigene Spezialisten beraten bei der Wahl des günstigsten und für die jeweiligen Bedürfnisse besten Angebots. Zu diesem Zweck hat Homeday ein Team aus festangestellten Finanzierungsexperten in Berlin aufgebaut.

Die Immobilienfinanzierungen werden einen eigenständigen Beitrag zum Unternehmenserfolg liefern. Homeday plant zukünftig bei bis zu einem Drittel der begleiteten Immobilienverkäufe auch die Finanzierung zu vermitteln. „Wir decken damit einen größeren Teil der Wertschöpfungskette ab. Dies bringt uns auf der Mission, die Kundenerfahrung beim Kauf und Verkauf einer Immobilie zu verbessern, einen großen Schritt voran“, erläutert Steffen Wicker.

https://www.homeday.de/de/immobilienfinanzierung/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Homeday GmbH

Herr Volker Binnenböse

Prinzessinnenstraße Prinzessin

Berlin Berlin

Deutschland

fon ..: 01797015835

web ..: https://www.homeday.de/de/

email : volker.binnenboese@homeday.de

Homeday (www.homeday.de) ist das wachstumsstärkste bundesweite Maklerunternehmen in Deutschland und ein Immobilienmakler des neuen Typs. Mit moderner Technologie macht Homeday Prozesse für Makler und Kunden einfacher, transparenter und effizienter. Bei Homeday erhalten Immobilienverkäufer und Käufer einen vollen Service mit erfahrenen Maklern vor Ort für jeweils nur 1,95 % Provision.

2015 wurde Homeday von Steffen Wicker, Dmitri Uvarovski und Philipp Reichle gegründet und hat seitdem über drei Milliarden Euro Immobilienvolumen erfolgreich vermittelt – und dabei Verkäufern und Käufern über 30 Millionen Euro Provision gespart. Heute begleitet ein Team von mehr als 210 Mitarbeitern und 200 selbständigen Homeday-Maklern deutschlandweit Immobilienverkäufer und -käufer von der Verkaufsabsicht bis zum Vertragsabschluss durch den gesamten Vermittlungsprozess.

Pressekontakt:

Homeday GmbH

Herr Volker Binnenböse

Prinzessinnenstraße 26

10969 Berlin

fon ..: 01797015835

email : volker.binnenboese@homeday.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Partnerschaft zwischen ETI und Yenlo: Reduzierung der Cloud-Komplexität vereinfacht digitale Transformation Fehlt an Ihrem Arbeitsplatz Wissen zum Konflikte-Managen? – IKuF-Test beleuchtet Konflikte am Arbeitsplatz