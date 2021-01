Homeday 2020 wieder schnellstwachsender Immobilienmakler

* +80% bei Vermittlungsaufträgen

* Neues transparentes Gebührenmodell

* Höchste Zufriedenheit – meiste 5-Sterne-Bewertungen

Berlin, 25. Januar 2021 – Homeday ist auch im Jahr 2020 der schnellstwachsende deutschlandweit aktive Immobilienmakler. Mit einem Plus von 80 Prozent bei den Vermittlungsaufträgen konnte die sehr hohe Dynamik des Vorjahres (2019: +515 %) fortgesetzt werden. Das Transaktionsvolumen lag deutlich über 1 Mrd. Euro. „Dies zeigt, dass wir unserem Ziel, Marktführer in Deutschland zu werden, wieder einen großen Schritt näher gekommen sind. Das war angesichts der Herausforderungen durch Corona keineswegs selbstverständlich“, erläutert Steffen Wicker, Gründer und CEO von Homeday.

Die Zahl der Mitarbeiter stieg im Jahr 2020 um 20 % auf 210, bei den Maklern gab es einen Zuwachs von 35 % auf mehr als 200. Homeday ist weiterhin führend bei der Kundenzufriedenheit und ist auf der Plattform Trustpilot insgesamt von mehr als 5.200 Kunden bewertet worden. Dabei hat kein Makler in Deutschland mehr 5-Sterne-Bewertungen erhalten. Über 90 Prozent der Nutzer empfehlen Homeday weiter.

Ende des Jahres 2020 hat Homeday zudem ein neues und besonders transparentes Preissystem eingeführt und bietet nun einheitlich 1,95 % Provision für Käufer und Verkäufer. Dies liegt deutlich unter dem Marktdurchschnitt. „Wir wollen den Immobilienverkauf besser, einfacher und günstiger machen. Deshalb setzen wir auch auf ein günstiges und transparentes Gebührenmodell“, sagt Steffen Wicker. Seit Gründung hat Homeday seinen Kunden durch günstigere Gebühren insgesamt mehr als 30 Millionen Euro gespart.

Ausblick 2021: Fokus auf Wachstum und Effizienzsteigerung

Auch im Jahr 2021 wird Homeday den Fokus auf Wachstum und auf eine weitere Steigerung der Effizienz legen. Zugleich wird das Unternehmen sein Maklernetzwerk erweitern. Homeday strebt an, auch im laufenden Jahr der schnellstwachsende Immobilienmakler in Deutschland zu sein und damit seinem Ziel, Marktführer in Deutschland zu werden, wieder ein Stück näher zu kommen.

