Reise- und Touristikportal TOURLIEBHABER.de startet eigenes Partnerprogramm/Partnernetzwerk

Reiseveranstalter und Unternehmen der Touristikbranche nutzen Synergieeffekte

Neben einem Reisehimmel voller Vielfalt hat das Onlineportal TOURLIEBHABER.de nun auch ein eigenes Partnerprogramm ins Leben gerufen. Dieses richtet sich an interessierte Reiseveranstalter und Unternehmen der Touristikbranche, die eine zielgerichtete Streuung ihrer Angebote wünschen. Mit einem durchdachten System kann die Anmeldung in nur wenigen Minuten erledigt werden. Im Rahmen einer Vertriebskooperation zum vorteilhaften Preis können Reiseveranstalter eine große Zielgruppe ansprechen, die vielfältigste Reiseangebote sucht.

TOURLIEBHABER – das Reiseportal für einzigartige Reisen im nationalen und internationalen Tourismussegment

TOURLIEBHABER bietet einem breitgefächerten Publikum an Gästen eine umfangreiche Palette von über 50 Reisethemen. Zahlreiche namhafte Reiseveranstalter und Spezialreiseunternehmen nutzen die Plattform, um ihre Reiseangebote gezielt zu vertreiben. Ob ein erfrischender Kurzurlaub, um die Batterien wieder aufzuladen, eine große Vielfalt an Rundreisen oder Singlereisen Angebote oder Aktivitäten, die im Zusammenhang mit der Buchung einer bestimmten Destination unternommen werden können: Um den hohen Ansprüchen der Gäste gerecht zu werden, steht im Vordergrund ganz klar der hohe Qualitätsanspruch an Partnerangebote. Darüber hinaus kann TOURLIEBHABER.de hervorragend als Kanal genutzt werden, um Flüge, Hotels und Events direkt an die gewünschte Zielgruppe zu vertreiben.

Warum Reiseveranstalter mit dem TOURLIEBHABER Partnerprogramm durchstarten

Für den Start braucht es keine komplizierten Voraussetzungen. Er ist mühelos und kann sofort erfolgen. Um die Angebotsvielfalt der einzelnen Reiseveranstalter anschaulich zu präsentieren, ist z.B. ein Datenfeed erforderlich. Diese Datenfeeds lassen sich via XML, CSV, oder über eine API-Anbindung in das my.tourliebhaber.de-Netzwerk integrieren. Mittels eigenem Partnerlogin können die Reiseveranstalter jederzeit mittels Echtzeit-Tracking, -Statistiken und -Reporting Buchungen, Leads etc. nachvollziehen. Des Weiteren profitieren Reiseveranstalter von einem persönlichen Ansprechpartner sowie internationale Partner von einem mehrsprachigen Backend.

Transparente Vergütungsregelung

Auch in Sachen Kosten und Provision setzt TOURLIEBHABER.de auf ein überschaubares System, welches sich durch ein attraktives Preismodell auszeichnet. Für Reiseveranstalter sowie Unternehmen der Touristikbranche werden keinerlei Set-up-Gebühren oder Netzwerkgebühren fällig. Auch der Datenfeed des Veranstalters wird kostenfrei in das Netzwerk integriert. Provision per Sale? Oder per Lead? Beide Parteien vereinbaren miteinander eine individuelle Regelung der Umsatzbeteiligung. TOURLIEBHABER.de bietet interessierten Veranstaltern die Möglichkeit zu einer kostenfreien 14-tägigen Integrationsphase. Mit einer anschließenden Nutzungsgebührenpauschale von 20,00 Euro netto pro Monat präsentiert sich das Partnerprogramm auch wirtschaftlich vorteilhaft bei einer ausgesprochen hohen Streuung der Reiseangebote.

Interessierte Reiseveranstalter können sich hier unverbindlich informieren und anmelden: https://tourliebhaber.de/registrierung/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TOURLIEBHABER

Frau Alexandra Arsan

Zeppelinstr. 73

81669 München

Deutschland

fon ..: 089/21538640

web ..: http://www.tourliebhaber.de

email : info@tourliebhaber.de

Pressekontakt:

TOURLIEBHABER

Frau Alexandra Arsan

Zeppelinstr. 73

81669 München

fon ..: 089/21538640

web ..: http://www.tourliebhaber.de

email : info@tourliebhaber.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Interview: Exploration in der goldreichsten Region der Erde