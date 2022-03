CUMULUS CUBE: Leuchtwürfel für den Outdoorbereich

Perfekt zum Start der Gartensaison – der CUMULUS CUBE Outdoor Leuchtwürfel von Nowodvorski Lighting

Sie sind noch auf der Suche nach einer modernen Leuchte für Ihre Terrasse oder den Garten? Dann könnte der CUMULUS CUBE der Marke Nowodvorski Lighting genau das Richtige für Sie sein. Mit seiner indirekten Beleuchtung sorgt er bei jeder Gelegenheit für ein schönes Ambiente, wirkt formschön und stilvoll. Lesen Sie im Folgenden mehr über den zeitlos schicken Leuchtwürfel, den wir neu im Sortiment haben.

Moderne Dekoleuchte für den In- und Outdoorbereich

Der CUMULUS CUBE von Nowodvorski Lighting ist ein echter Hingucker auf jeder Gartenparty sowie beim Grillabend mit Familie oder Freunden. Dank der Beleuchtung in kubischer Form lässt sich auf der Terrasse oder im Garten ein auffälliger Akzent setzen.

Die moderne Dekoleuchte leuchtet in strahlendem Weiß und kann mit einem Leuchtmittel Ihrer Wahl – frei über alle Energieklassen hinweg – ausgestattet werden. Besonders praktisch: Der Würfel eignet sich ideal für den Einsatz in Ihrem individuellen Smart-Home-Konzept. Nutzen Sie den Cube mit einem smarten Lichtsystem beispielsweise als intelligente Beleuchtung im Vorgarten oder auf der Terrasse. Mit einem cleveren Leuchtmittel ist die Programmierung und Steuerung über WLAN oder entsprechende Sprachassistenten ebenfalls kein Problem.

Egal, ob drinnen oder draußen – als Designklassiker bieten funktionale Leuchtobjekte zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Beispielsweise können die Leuchten in modernem Design auch als Tisch oder Sitzgelegenheit verwendet werden. Auch der CUMULUS CUBE macht nicht nur als Deko-Element etwas her, sondern kann zum Beispiel als Beistelltisch genutzt werden. Da der Lichtwürfel bis zu 80 Kilogramm Belastung aushält, bietet er sich auch als Sitzmöbel – beispielsweise auf Partys oder anderen Veranstaltungen – an.

Robustes, langlebiges Design

Besonders gut macht sich der leuchtende Würfel im Dunkeln und im Freien. Gerade in der dunklen Jahreszeit setzt er beispielsweise im Vorgarten tolle Akzente – entfaltet aber auch beim nächsten Sommergartenfest eine fantastische Wirkung. Wer will, kann den Leuchtwürfel zudem mit anderen Leuchtmitteln kombinieren. Stellen Sie sich ein individuelles Set aus Lichtwürfeln und -kugeln oder aber Leuchtmöbeln zusammen.

Im Außenbereich hält der Cube dank seines Materials jedem Wetter stand. Da der CUMULUS CUBE aus stoß- und wasserfestem Kunststoff gefertigt ist, sind auch Regen oder Schnee kein Problem für ihn. Dank des drei Meter langen Anschlusskabels lässt sich der Würfel mit Stecker fast überall platzieren.

Zeitloses Deko-Element, Sitzmöbel und Ablage

Setzen Sie den CUMULUS CUBE privat bei sich zu Hause oder im gewerblichen Kontext ein. So wird der Lichtwürfel nicht nur in Ihrem Garten zum Eyecatcher, sondern auch in der Gastronomie, auf Events, Messen usw.

Werden Sie kreativ und integrieren Sie den leuchtenden Würfel in ein Lichtkonzept für den Außenbereich – beispielsweise für den Gartenweg oder die Zufahrt zum Haus. Mehrere Würfel mit entsprechendem Abstand zueinander ziehen nicht nur die Blicke auf sich, sondern beleuchten zudem angenehm den jeweiligen Weg für Ihre Gäste.

Mit seinem modernen Würfeldesign bietet der CUMULUS CUBE eine tolle Alternative zu herkömmlichen Kugelleuchten. Das zeitlose Design macht die Leuchte universal einsetzbar und bietet zudem mehrere Funktionen als Deko, Tisch oder Hocker.

Einfache Reinigung

Sogar die Reinigung des Leuchtwürfels ist denkbar einfach: Wischen Sie den Cube lediglich mit einem feuchtem Tusch ab – und schon sieht der Würfel wie neu aus. So entfernen Sie Flecken, Staub und Schmutz im Handumdrehen.

Der CUMULUS CUBE in der Zusammenfassung:

– in zwei Größen erhältlich (Größe M 38,5×38,5×38,5 Zentimeter, Größe L 60x59x59 cm)

– Leuchtmittel: E27, maximal 60 Watt (frei über alle Energieklassen wählbar)

– geeignet für den Indoor- und Outdoorbereich

– integrierbar in Smart-Home-Konzepte

– einsetzbar als Deko-Element, Beistelltisch, Ablage oder Hocker

– für alle Leuchtmittel

– leichte Reinigung

– langlebiges, kratzfestes Material

– überall da einsetzbar, wo es eine Steckdose gibt (3-Meter-Anschlusskabel)

– zeitloses Design

Unser Team ist für Sie da!

Der CUMULUS CUBE stellt nicht nur für den Außenbereich ein echtes Highlight dar. Auch drinnen, beispielsweise im Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer schaffen Sie mit dem Lichtwürfel eine stimmungsvolle Atmosphäre. Dort dienen sie als stylische Tischleuchten, Sitzgelegenheiten oder einfach nur als geschmackvolles Deko-Objekt.

Holen Sie sich mit dem Leuchtwürfel ein Stück Luxus ins Haus! Bestellen Sie den leuchtenden Würfel ganz einfach über unseren Onlineshop. Dort finden Sie auch weitere Leuchtdeko und Leuchtmöbel, die Sie mit dem CUMULUS CUBE nach Ihren persönlichen Vorstellungen kombinieren können.

