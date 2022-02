UniDoc kündigt das H3 Health Cube Projekt an

UniDoc kündigt das H3 Health Cube Projekt an

Skalierbares Kioskdesign meistert komplexe Herausforderungen

Vancouver, BC – 9. Februar 2022 – UniDoc Health Corp. (UniDoch Health oder das Unternehmen) (WKN: A3C87U – CSE: UDOC – ISIN: CA90468F1027), ein innovatives Unternehmen im Telemedizin-Bereich, freut sich bekannt zu geben, dass sich der „H3 Health Cube“ im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befindet und Teil einer wachsenden Reihe neuer Telemedizinlösungen ist, die für einen breiten öffentlichen Einsatz konzipiert sind.

UniDoc Health hat sich zum Ziel gesetzt, den Gesundheitssektor zu erneuern, indem es ein komplettes virtuelles Versorgungslösungsmodell anbietet, das die Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patient aus der Ferne und mehrere Versorgungsebenen durch die Modernisierung und Nutzung neuer und innovativer Technologien ermöglicht. Der Schlüssel zu UniDocs Lösungsmodell ist die Zugänglichkeit unter Verwendung einer Vielzahl von Formfaktoren, die am besten für den Standort, die Umgebung, die Kultur und die Fähigkeiten des Endbenutzers (Patienten) geeignet sind. Die Lösungen umfassen einen optimierten und effizienten Zugang für geschulte Ärzte und medizinisches Fachpersonal, die unabhängig von Ort und Tageszeit Beurteilungsdienste anbieten.

Der H3 Health Cube ist eines von mehreren Kioskmodellen, die derzeit bei UniDoc entwickelt werden, und wurde speziell entwickelt, um die Standards des Americans with Disabilities Act für barrierefreies Design und die entsprechenden internationalen Entsprechungen zu erfüllen. Der H3 wird groß genug sein, um Technologien zu ermöglichen, die einen erhöhten Schutz der Privatsphäre und fortgeschrittene technische Fähigkeiten erfordern, die einen geschulten Techniker in der Kabine erfordern können, um den Arzt und den Patienten aus der Ferne zu unterstützen. Der Kiosk wird auch klein genug sein, um an vielen der von UniDoc für alle seine Produkte vorgesehenen Hauptstandorte eingesetzt werden zu können.

Standorte wie Krankenhäuser, Apotheken, Gemeindezentren, staatliche Institutionen und Pflegeeinrichtungen sind vorrangige Ziele für den Einsatz. Andere Modelle, die derzeit entwickelt werden, umfassen einzelne Patientenkioske für weniger anspruchsvolle Untersuchungen, abhängig von dem vom Lizenznehmer gewählten System von Diagnosegeräten. Bestimmte Konfigurationen können eine Aufstellung mit mäßig geschultem Personal (z. B. in einer Apotheke) erfordern, bis hin zu einfachen Stand-alone-Lösungen in bestimmten abgelegenen oder platzbeschränkten Einrichtungen. Das Unternehmen entwickelt auch mobile Lösungen mit der Möglichkeit des semipermanenten oder schnellen Transports zu Patienten zu Hause oder an industriellen und gewerblichen Arbeitsplätzen.

Jeder H3 Health Cube ist so konzipiert, dass er UV-C-Selbstdesinfektion und leicht zu reinigende Oberflächen zum Schutz vor der Verbreitung von Bakterien und Virusinfektionen bietet. Der H3-Würfel bietet vollständige Privatsphäre, einstellbare Beleuchtung, modulare Erweiterbarkeit zur Aufnahme mehrerer technischer Diagnosepakete, robuste Internetkonnektivität, Stromverteilung mit Wasser- und Druckluft- oder Mischgasoptionen, Klimakontrolle und Gehäusedesigns, die sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche geeignet sind.

Antonio Baldassarre, CEO von UniDoc, erklärt: „Der H3 Health Cube wurde bereits als Prototyp entwickelt, und wir planen, in Kürze mit Pilot-Feldstudien zu beginnen. Wir freuen uns darauf, im Laufe des Jahres verschiedene zusätzliche Konfigurationen und Optionspakete einzuführen, die den Nutzen und die Funktionalität unseres Virtual Care Solution Model erweitern. Dieses neue Produkt wurde speziell entwickelt, um mehrere Lücken auf dem Markt für Diagnoseverfahren zu schließen, die eine moderate Unterstützung erfordern, wie z. B. die Durchführung eines Elektrokardiogramms (EKG), das eine präzise Platzierung der Messleitungen erfordert.“

„Wir sahen auch den Bedarf an ADA-Konformität, insbesondere die Notwendigkeit, Mobilitätsanforderungen wie Rollstühle oder Gehhilfen zu berücksichtigen.“ Baldassarre fährt fort: „Schließlich handelt es sich auch um ein Produkt, das alle Personen unterstützt, die mit dem Computer nicht zurechtkommen, wie z. B. Kinder oder ältere Patienten, und bei denen zumindest zu Beginn des Prozesses Hilfe erforderlich ist. Unser Ziel ist es, die präventive und unmittelbare Beurteilung durch einen verbesserten Zugang zu verbessern. Wir hoffen, dass die Produkte, die wir heute entwerfen, eines Tages in jeder Nachbarschaft allgegenwärtig sein werden. Das ist ein großes Ziel mit entsprechenden potenziellen Vorteilen. Wir freuen uns über das Interesse der Öffentlichkeit und darauf, eine engagierte und enthusiastische Basis von Unterstützern zu gewinnen, die uns dabei helfen, unser spannendes Projekt voranzubringen. Bitte besuchen Sie unsere Website unidoctor.com/, auf der wir bereits einige unserer neuen Produkte vorstellen und bald weitere Bilder zeigen werden.“

