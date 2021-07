HAVN Life unterzeichnet Exklusivliefervertrag mit Cube Psytech

Das Unternehmen wird Psilocybin aus natürlicher Quelle für die Entwicklung von mikrodosierbaren Psilocybin-Gesundheitsprodukten liefern

8. Juli 2021

Vancouver, BC – Havn Life Sciences Inc. (CSE: HAVN) (OTC: HAVLF) (FSE: 5NP) (das Unternehmen oder Havn Life) , ein Biotechnologieunternehmen, das die standardisierte Extraktion psychoaktiver Substanzen und die Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte verfolgt, kündigt eine neue Liefervereinbarung mit Cube Psytech an, einem biopharmazeutischen und biotechnologischen Unternehmen, das sich auf nachhaltige, natürliche Arzneimittel konzentriert und das eine proprietäre Linie von mikrodosierbaren Psilocybin-Gesundheitsprodukten mit funktionellen und psychedelischen Pilzen entwickelt.

Cube Psytech mit Sitz in Vancouver beschafft derzeit Mittel für den Bau und die Entwicklung einer von Health Canada zugelassenen CGMP-Anlage sowie eines Forschungs- und Entwicklungslabors für die Produktentwicklung. Diese Vereinbarung mit Cube Psytech ergänzt die wachsende Liste von Lieferpartnern von HAVN Life und nutzt die Pilzanbau- und Produktionsbetriebe des Unternehmens in Jamaika als robuste Einnahmequelle.

Wir freuen uns sehr, Cube Psytech in unsere Liste der Lieferpartner aufnehmen zu können, sagt Tim Moore, CEO von HAVN Life. Wir haben unermüdlich daran gearbeitet, aus unserem Werk in Jamaika eine vollwertige Lieferkette aufzubauen, da wir weiterhin die Nachfrage nach natürlich hergestellten Psilocybin-Produkten sehen. Wir sind vorbereitet und in der Lage, diese Nachfrage zu erfüllen, fügt er hinzu.

Wir freuen uns sehr, diese Beziehung mit HAVN Life aufzubauen, sagt Erick Factor, CEO und Mitbegründer von Cube Psytech. Wir haben uns für die Entwicklung unserer Produkte eine sichere und standardisierte Versorgung mit Psilocybin gesichert. Wir sind der Meinung, dass HAVN Life der ideale Partner ist, um diese Anforderung zu erfüllen, fügt er hinzu.

Die Vereinbarung und die Lieferung von Psilocybin an Cube Psytech werden mit den Health Canada-Richtlinien in Einklang stehen.

Für das Board of Directors:

Tim Moore

Chief Executive Officer-

Über Havn Life Sciences Inc.

HAVN Life Sciences ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Wirkstoffen, der Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten sowie innovativen psychischen Behandlungsmethoden zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten widmet. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter havnlife.com oder auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube.

Ansprechpartner:

Investor Relations: ir@havnlife.com 604 687 7130

Medienkontakt: savi@emergence-creative.com 647 896-8078

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze in Bezug auf Aussagen über das Geschäft des Unternehmens, die Produkte und die Zukunft des Unternehmens. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, unter anderem aufgrund des Risikos, dass die Produkte und der Plan des Unternehmens von jenen abweichen, die in dieser Pressemitteilung angegeben wurden, und des Risikos, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet durchzuführen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

