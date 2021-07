Alpha Esports Tech erzielt durch seine globalen GaaS-Dienste starkes Nutzerwachstum

Das Unternehmen bindet Kunden weiterhin in GaaS ein und eröffnet so Chancen für die weltweite Akquise von Nutzern

8. Juli 2021

Vancouver, BC (Kanada) – Alpha Esports Tech Inc (CSE ALPA) (FSE 5NP), (OTC PINK APETF), (Alpha oder Unternehmen) liefert ein Update zur Einführung seiner GaaS-Software (Gaming as a Service). GaaS ermöglicht es Organisationen, ihre Präsenz im E-Sport zu stärken, da Alpha auf seiner Online-Plattform GamerzArena E-Sport-Wettbewerbe und -Turniere erstellt, betreibt und verwaltet. GaaS gibt nicht nur dem Unternehmen Zugang zu großen und neuen Nutzergruppen und ermöglicht Partnerorganisationen den Einstieg in den E-Sport-Sektor, sondern erwirtschaftet gleichzeitig auch Umsätze durch Sponsoring und Nutzerakquise.

Es gibt weltweit viele Organisationen, die aus der wachsenden E-Sport-Branche Kapital schlagen wollen, aber derzeit einfach nicht über die Ressourcen oder Fähigkeiten verfügen, sagte Interims-CEO Matthew Schmidt. Mit GaaS sind wir in der Lage, für GamerzArena neue Nutzergruppen zu erschließen, indem wir Partnerschaften mit großen Organisationen eingehen. Wir bieten diesen Organisationen auch Incentives in Form von Umsatzbeteiligungen für die Nutzerakquise und Sponsoring.

Das Unternehmen hat kürzlich in Partnerschaft mit Irony Inc. in Indien www.circuit.gg lanciert, eine Community-First-Plattform für E-Sport, die sich an indische Gamer richtet. Vor der Lancierung führten das Unternehmen und Irony eine dreimonatige Beta-Phase durch, während im März 2021 auch ein Free-Fire-Turnier stattfand, an dem über zweihundert Teams teilnahmen und das die Nutzerbasis des Unternehmens um mehr als 2000 Personen wachsen ließ. Mit dem offiziellen Start von www.circuit.gg erwartet das Unternehmen einen signifikanten Anstieg seiner Nutzerbasis in Indien.

Das von Alpha angebotene Gaming-as-a-Service-Modell stellt eine Win-Win-Partnerschaft dar, die es uns ermöglicht, die indische Gaming-Community mit einer maßgeschneiderten Plattform zu versorgen, Einnahmen mit Alpha zu teilen und die Nutzer-Community beider Organisationen auszubauen, so Tushaar Garg, Mitbegründer von Irony Inc.

Einer der größten Vorteile bei der Zusammenarbeit mit Alpha sind die konfigurierbaren Optionen, die sein GaaS-Modell bietet, meinte Ankit Bhatia, Mitbegründer von Irony Inc. Wir hatten immer die Absicht, Circuit als Community-First-Plattform einzusetzen, und die GamerzArena-Plattform machte das extrem einfach.

Das Unternehmen hat außerdem kürzlich in Partnerschaft mit Devils Child Management, einer Londoner Management- und Beratungsfirma für E-Sport, www.compete.gamerzarena.com lanciert. DCM verfügt über ein großes Netzwerk an Influencern und Talenten im E-Sport, Entertainment und Sport, das es Alpha ermöglicht, weitere Partnerschaften und Nutzerakquise wirksam einzusetzen.

Das Alpha-Team ist großartig und zukunftsorientiert, sagte Pat Nelson, Managing Director von Devils Child Management. Es hat eine innovative Lösung geschaffen, und wir freuen uns darauf, an dieser Lösung selbst wie auch gemeinsam mit unserem Netzwerk an Kunden mitzuarbeiten. Gaming as a Service hat uns nicht nur geholfen, Kosten für den Aufbau einer eigenen Plattform zu sparen, sondern ermöglicht es uns auch, uns auf den Aufbau einzigartiger Partnerschaften im E-Sport zu konzentrieren.

Über Alpha Esports Tech Inc.

Alpha Esports Tech Inc. ist ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die aufstrebenden Bereiche eSport, Mobile Gaming, eCommerce und andere wachstumsstarke Gelegenheiten gerichtet ist. Durch ein starkes Portfolio von Technologie-Assets und Produkten wie GamerzArena will Alpha Esports Tech moderne Gaming-Plattformen für die breite Masse attraktiv machen. Mehr erfahren können Sie unter www.alphatech.inc.

Ansprechpartner

Anlegerservice: ir@alphatech.inc – 604 359 1256

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit: media@alphatech.inc

Für das Board of Directors

John Anastas

Chairman und Director

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf Aussagen bezüglich der Geschäftstätigkeit, der Produkte sowie der Zukunft des Geschäfts des Unternehmens beziehen. Obwohl das Unternehmen die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen enthalten sind, was unter anderem von den Risiken abhängt, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den in dieser Pressemeldung genannten Produkten und Plänen abweichen und dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet durchzuführen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jedwede Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Die Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Datum dieser Pressemeldung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

