Ein Würfel, der Eindruck macht

FRAMELESS Kubus schafft Aufmerksamkeit auf Messen, Events und am Point of Sale

Ein echter Blickfang – Mit dem FRAMELESS Kubus hat das Unternehmen ALGROUP eine effiziente Visualfläche im Würfel-Format geschaffen. Gerade auf Messeständen, bei Veranstaltungen oder im Handel ist das Platzangebot häufig begrenzt. Der Kubus kann daher platzsparend aufgehängt werden und bietet rundum auf allen Seiten genug Fläche für aufmerksamkeitsstarke Bilder und Botschaften.

„Wer nach einer optimalen Lösung für die Platzierung von Produktangeboten oder Werbebotschaften auf kleinstem Raum sucht, trifft mit FRAMELESS Kubus die richtige Wahl“, erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin bei dem in Köln ansässigen Unternehmen für Werbesysteme und Rahmenlösungen ALGROUP.

Der Würfel kann mit Drahtseil-Abhängungen schwebend am Messestand oder Point of Sale angebracht werden. Um individuelle Gestaltungswünsche umzusetzen, ist der Kubus bis zu einer maximalen Größe von 3x3x3 Metern erhältlich. Der Kubus wird mit umlaufenden, hochwertigen Drucken versehen, die einfach und schnell angebracht werden können. Dadurch sind jegliche Motive realisierbar und auch ein Umgestaltung jederzeit variabel möglich.

Um maximale Aufmerksamkeit zu erzielen, bietet ALGROUP zusätzlich die Möglichkeit, den Kubus zu beleuchten. Je nach Format wird dazu die passende Anzahl an Beleuchtungselementen eingesetzt. 5000 Kelvin bringen den Kubus zum Strahlen und machen ihn zum echten Blickfang.

Weitere Informationen zu Textilspannrahmen für Messe & Events oder LED-Rahmen finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ALGROUP GmbH

Frau Paula Bär

Waltherstraße 49-51

51069 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 / 68 93 23 0

fax ..: 0221 / 68 93 23 88

web ..: https://www.algroup.de

email : info@algroup.de

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Lisa Petzold-Sauer

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der QantexX® Meditationsturbo: Entspannung per Knopfdruck