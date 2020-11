Innovative Outdoor-Werbesysteme

ALGROUP ist bekannt für großformatige Textilspannrahmen

Wie sieht die optimale Außenwerbung aus? An Hauswänden oder Einkaufszentren ziehen besonders beleuchtete Großformatdrucke die Aufmerksamkeit auf sich. Die ALGROUP GmbH aus Köln produziert und vertreibt unter der Marke FRAMELESS ein einzigartiges Outdoorsystem.

„Unsere Textilspannrahmen für den Außeneinsatz bieten viele Vorzüge. Diese können in jeglichen Formaten angefertigt werden. Sie sind TÜV-geprüft, wetter- und UV-beständig und auch gegen Vandalismus und Diebstahl durch eine spezielle Konstruktion wirksam geschützt“, erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin bei der ALGROUP.

Die hochwertigen und langlebigen Großformatdrucke werden mit Hilfe eines angenähten Gummikeders auf einfache Weise an den Aluminiumrahmen angebracht. Dadurch ergibt sich eine besondere Flexibilität bei der Motivwahl, da der Wechsel schnell vorgenommen werden kann. Für eine erhöhte Aufmerksamkeit – speziell in der Dunkelheit – sorgt eine LED-Beleuchtung, die die Werbewand gleichmäßig von hinten beleuchtet.

„In unserem Unternehmen geht alles Hand in Hand. Die Mitarbeiter aus den Bereichen Konzeption, Produktion, Projektmanagement und Montage arbeiten eng zusammen und sorgen dafür, dass unsere Kunden zufrieden sind“, erklärt Geschäftsführer Giovanni Russo. „Innovation und Qualität haben bei uns höchste Priorität.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Werbefläche vermieten oder LED-Rahmen finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

