Digital Signage: Konzept für das perfekte Gamingerlebnis

ALGROUP beweist sich als Experte für Visual Branding am Point of Sale

„Auf rund 35 Quadratmetern haben wir für unseren Kunden aus der Gaming- bzw. Entertainmentbranche eine moderne Shop-in-Shop-Lösung geplant und konstruiert. Dabei haben all unsere Abteilungen Hand in Hand gearbeitet und das Projektmanagement für einen reibungslosen Ablauf von der Konzeption und Designentwicklung, über die Produktion und Konstruktion, bis hin zur fristgerechten Montage gesorgt“, erklärt ALGROUP-Geschäftsführer Giovanni Russo.

Besondere Highlights bilden eine Rundcouch mit einem Durchmesser von 1,8 Metern, speziell entwickelte Gaming-Seats sowie eine LED-Wall mit einer Auflösung von 1.536.000 Pixel auf einer Fläche von 3.200 mal 1.920 Millimetern. Die innovativen Rahmensysteme von ALGROUP mit beleuchteten Textildrucken verleihen der Spielelounge ein ganz besonderes Flair.

Das Projekt in der XPERION Arena besticht durch die moderne Gestaltung und technische Neuheiten. So befinden sich beispielsweise unter den Sitzen Bewegungsmelder, die eine lichtleitende RGB-Scheibe ansteuern und somit passend zur Spielsituation ein entsprechendes Farbenspiel auf dem Boden erzeugen. Für eine einzigartige Beleuchtung sorgen zusätzlich ganze 100 Laufmeter LEDs, die in diesem Fußballparadies für Gamer verbaut wurden.

„Mit dem großflächigen Digital Signage sorgen wir im Auftrag unseres Kunden für ein ganz besonderes Shopping-Erlebnis und bieten den Gamern in der Arena die Möglichkeit, in die spannende virtuelle Fußballwelt abzutauchen“, so Giovanni Russo abschließend.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Beleuchtetes Bild oder Werbung an Hauswand finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

