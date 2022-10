Spike Reply, Live Reply und Glue Reply sind zum „Partner des Jahres“ auf dem Kong Partner Summit 2022 ernannt

Die Reply Unternehmen Spike Reply, Live Reply und Glue Reply wurden bei den Partner of the Year Awards 2022 in der Kategorie EMEA von Kong Inc. ausgezeichnet.

Reply gibt bekannt, dass seine Unternehmen Spike Reply, Live Reply und Glue Reply bei den Partner of the Year Awards 2022 in der Kategorie EMEA von Kong Inc. – dem Unternehmen für Cloud Native APIs – ausgezeichnet wurden. Dieser Award würdigt Partner, die mit Hilfe von APIs, Microservices oder Open-Source-Technologien sowie Kong-Produkten Innovationen auf dem Markt vorantreiben. Die Gewinner wurden auf dem Kong Partner Summit und dem Kong Summit 2022, der fünften jährlichen Anwenderkonferenz des Unternehmens, vorgestellt.

Filippo Rizzante, CTO von Reply, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die unsere Expertise und technische Kompetenz bei der Entwicklung sicherer und innovativer API-Management-Infrastrukturen und Konnektivität bestätigt. Unsere Lösungen basieren auf Automatisierung und DevSecOps-Best-Practices, um API-Governance, -Sicherheit und -Auditing zu ermöglichen. Dabei nutzen sie die API-Konfiguration als Code. Ein API-first-Ansatz kann die Markteinführungszeit verkürzen und die Sicherheit erhöhen. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, zuverlässige digitale Verbindungen über APIs, hybride und Multi-Cloud-Umgebungen hinweg zu schaffen und ihre technologischen Ziele auf globaler Ebene zu erreichen.“

Unternehmen aller Branchen verändern die Art, Software zu erstellen und zu nutzen. Ihre Teams stehen vor der Herausforderung in älteren und modernen Umgebungen zu arbeiten. Der erste Partner Award von Kong zeichnet Partner des Kong-Ökosystems aus, die Unternehmen dabei helfen, diese Lücke mit Tools wie Kong Konnect, Kong Enterprise, Kong Gateway, Kuma und Insomnia zu schließen. Die Auszeichnung hebt die Innovationen hervor, die die Partner von Kong auf dem Markt vorantreiben, um die digitale Transformation zu beschleunigen und End-to-End-Konnektivität durch moderne Microservices-getriebene Architekturen zu fördern. Die Sieger wurden wegen ihres Engagements für die Partnerschaft und der im vergangenen Jahr erzielten Ergebnisse ausgewählt.

„Die Gewinner des Awards symbolisieren die Stärke des Partner-Ökosystems von Kong“, sagt Kristian Györkös, Vice President of Alliances bei Kong. „Inspirierend ist, wie diese Partner die Technologie von Kong nutzen, um einige der drängendsten Geschäftsprobleme von heute zu lösen und den Erfolg ihrer Kunden auch in unsicheren Zeiten zu steigern“.

Spike Reply

Spike Reply ist das Unternehmen innerhalb der Reply Gruppe, das sich auf Cybersicherheit und den Schutz personenbezogener Daten konzentriert. Die Mission von Spike Reply ist, die Werte und die Privatsphäre von Menschen, Unternehmen und Prozessen zu schützen, um das Wachstum einer globalen, nachhaltigen digitalen Welt durch Innovation zu unterstützen. Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Systeme stehen dabei an erster Stelle. www.spike.reply.com

Live Reply

Live Reply ist der Spezialist der Reply Gruppe für Beratung, Planung, Deployment und Managed Services im Netzwerkbereich (mehrschichtige Transport- und Kommunikationslösungen für Mobilfunk und Festnetz), Software-defined Networks, Virtualisierung sowie die digitale, cloud-basierte Applikationsentwicklung mit besonderem Fokus auf die Branchen Telekommunikation und Medien. www.live.reply.com

Glue Reply

Glue Reply ist innerhalb der Reply Gruppe auf Strategie- und Unternehmensarchitekturen für Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors spezialisiert. Glue Reply verhilft seinen Kunden zum Erfolg, indem es Strategien in greifbare Lösungen und Visionen in praktische Ergebnisse umsetzt. Dabei identifiziert Glue Reply Herausforderungen und berät zu nachhaltigen Veränderungen – damit Kunden ihre Ziele erreichen können. www.glue.reply.com

Kong Inc.

Kong ist die Cloud-native API-Plattform mit dem schnellsten und meistgenutzten API-Gateway weltweit. Kong ist bei Entwicklern beliebt und genießt das Vertrauen von Unternehmen mit kritischem Verkehrsaufkommen. Es hilft Startups und umsatzstarken Unternehmen dabei, Lösungen schneller auf den Markt zu bringen – mit API- und Service-Konnektivität, die einfach und sicher skaliert. Führende Unternehmen wie Nasdaq, PayPal, GE, Samsung, Expedia, GlaxoSmithKline, Rite Aid, Moderna, Wayfair und Verifone vertrauen auf Kong, wenn es darum geht, ihre Tech-Stacks zu modernisieren, neue Technologien einzuführen und die Kundennachfrage durch APIs schnell zu erfüllen. Weitere Informationen über Kong gibt es unter konghq.com oder auf Twitter unter @thekonginc.



