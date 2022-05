Comwrap Reply ist IBEXA National Partner of the Year 2022 und erhält Auszeichnung für das beste Kundenprojekt

Comwrap Reply erhält den Award IBEXA National Partner of the Year 2022 in der Region DACH. IBEXA ist Anbieter der Digital Experience Plattform (DXP) für B2B-Unternehmen.

Comwrap Reply, spezialisiert auf Cloud-native Digital Experience Services innerhalb der Reply Gruppe, erhält den Award IBEXA National Partner of the Year 2022 in der Region DACH. IBEXA – Anbieter der Digital Experience Plattform (DXP) für B2B-Unternehmen – zeichnet Comwrap Reply für erfolgreich umgesetzte Kundenprojekte aus, die herausragende kundenorientierte digitale Erlebnisse bieten.

Auch in der Kategorie Best Customer National Project of the Year 2022 ist Comwrap Reply mit dem Projekt für swissport.com in der Shortlist DACH vertreten. Diese Auszeichnung wird für ein hervorragendes Projekt verliehen, das mit der Ibexa Digital Experience Platform (DXP) für außergewöhnliche Kundenerlebnisse sorgt.

Mit den IBEXA Partner of the Year Awards werden Partner und Projekte geehrt, die im vergangenen Jahr bedeutende DXP-basierte Lösungen realisiert haben. Die Anerkennungen werden in drei Kategorien vergeben. Comwrap Reply erhält die Auszeichnung zum wiederholten Mal und war bereits Ibexa Partner of the Year 2020 und Advocate of the Year 2021.

„Comwrap Reply zeichnet sich durch die erstklassige Implementierung auf dem neuesten Stand der Ibexa DXP und dem Fokus auf Cloud, Geschwindigkeit und Best Practices aus. Dies ist von großem Wert für unsere Kunden, die mit den Marktbewegungen schritthalten müssen. Dieser Erfolg für die Vielzahl an Kunden aus verschiedenen Branchen kann nur mit dem Partner of the Year Award honoriert werden – herzlichen Glückwunsch!“, so Tushar Marwaha, Commercial Director DACH, Ibexa.

„Wir freuen uns über die erneute Anerkennung und unterstützen mit unserer Cloud-native Strategie Unternehmen dabei, die digitale Transformation zu meistern und sich als Marktführer digital zu behaupten. Die Umsetzung in der Cloud führt zu kurzen Projektlaufzeiten und geringeren Gesamt-Projektkosten,“ kommentiert Mathias Hermann, Partner Comwrap Reply. Filippo Rizzante, CTO von Reply ergänzt: „Für uns ist die interdisziplinäre Kombination aus Beratung, UX Design und Solutions Development entscheidend. Wir begleiten unsere Kunden auf diesem Weg mit Beratung, Digital-Strategie und Design für erfolgreiche Digital Experience-Projekte.“

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services.

