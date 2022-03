SAP verleiht Reply die Auszeichnung „SAP Recognized Expertise for Utilities, Consumer Products and Retail“

Reply erhält die SAP-Recognized-Expertise-Zertifikate, welche die branchenspezifischen Kompetenzen und Erfahrungen für die Branchen Utilities, Consumer Products und Retail in Deutschland bestätigen.

Reply ist ein führender IT-Dienstleister mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im SAP-Umfeld und unterstützt Unternehmen dabei, innovative, flexible und zuverlässige IT-Lösungen auf Basis von SAP zu entwickeln und zu implementieren.

Die SAP-Kompetenzen von Reply sind in den spezialisierten Unternehmen Syskoplan Reply, 4brands Reply, Power Reply und Portaltech Reply gebündelt. Jedes Unternehmen mit einem klaren Fokus auf definierte Branchen, Lösungen und nachweislichem Wissen über vertikale Prozesse und Anforderungen.

Die verliehenen SAP-Recognized-Expertise-Zertifikate bestätigen diese tiefgreifenden branchenspezifischen Kompetenzen und Erfahrungen für die Branchen Utilities, Consumer Products und Retail in Deutschland. Eine Vielzahl von großen nationalen und internationalen Kunden hat die Exzellenz von Reply in verschiedenen Projekten innerhalb ihrer Branchen bestätigt.

Darüber hinaus wurden die SAP-Recognized-Expertise-Zertifikate in den Bereichen Sales and Service, Commerce and Data Warehousing von SAP bestätigt, was eine Erfolgsbilanz von erfolgreich umgesetzten Referenzprojekten in Deutschland für nationale und globale Kunden in den Bereichen Customer Experience und Analytics belegt. In der EMEA-Region hat Reply derzeit insgesamt achtzehn SAP Recognized Expertise-Auszeichnungen von SAP erhalten.

„Die Verleihung der SAP-Recognized-Expertise-Auszeichnung durch SAP ist eine Bestätigung für die professionelle Beziehung, die wir zu unseren Kunden pflegen, unterstreicht aber auch unsere vertrauensvolle Partnerschaft mit SAP. Es ist wichtig, dass wir unseren Kunden weiterhin außergewöhnliche Dienstleistungen mit einem klaren Branchenfokus und Spezialisierung anbieten. Diese Zertifizierung zeigt dem Markt, dass unsere Exzellenz objektiv anerkannt wurde“, sagt Filippo Rizzante, CTO von Reply.

SAP Recognized Expertise ist eine Auszeichnung, die an Partner im Rahmen des SAP PartnerEdge-Programms vergeben wird. Diese Bezeichnung zielt darauf ab, die Spezialisierung, Kompetenz und das Fachwissen von SAP-Partnern auf dem Markt anzuerkennen und sie von Wettbewerbern zu unterscheiden. Die Zertifizierung wird nur an SAP-Partner mit nachgewiesenen Kompetenzen in ausgewählten Lösungen oder Branchen vergeben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reply

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 069 269 56 86 950

web ..: http://www.reply.com/de/

email : s.dennhardt@reply.com

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

